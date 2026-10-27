بعد تتويجه بالكرة الذهبية.. هذا ما قاله هاري كين

وكان فوز كين بالنسخة السبعين من محل ترحيب واسع خلال حفل أقيم في مسرح " بالاديوم"، حيث تعالت الهتافات بحماس كبير حين أعلن المهاجم البرازيلي السابق عن اسم قائد المنتخب الإنجليزي.وأصبح كين أول لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" منذ عام 2001، ليضيف فصلا جديدا إلى مسيرة استثنائية بدأت برفض له، ومروره بعدة تجارب إعارة صعبة، قبل أن يحقق انطلاقته المتأخرة مع ، نادي طفولته ومنه انضم إلى فريقه الحالي .وبعد أن سار كين على خطى مواطنيه ماثيوز وبوبي تشارلتون وكيفن كيغان وأوين، ليحصد ، تعهد بالسعي إلى الاحتفاظ بالجائزة بعد 12 شهرا.وقال كين عقب تتويجه بالجائزة المرموقة: "كان قلبي ينبض بسرعة، وكنت أتمنى فقط أن ينطق اسمي. أعني، يا له من أسطورة! كان (البرازيلي) رونالدو، واحدا من الذين اعتبرهم قدوتي عندما كنت صغيرا، ولذلك فإن تقديمه الجائزة لي يجعل الحلم حقيقة".وأضاف "بصراحة، أشعر بالكثير من المشاعر الرائعة، ومن المميز أن أتشارك هذه اللحظات مع أصدقائي وعائلتي الموجودين هنا. نعم، يمكنني القول إنه حلم تحقق، لكنه يتجاوز أحلامي الجامحة".وأوضح "للوصول إلى أعلى المستويات، عليك التضحية ببعض الوقت وبعض الأمور، ولذلك فإن هذه الجائزة مكافأة لكل هؤلاء الأشخاص في حياتي".وأضاف "طريقة تدريبي ولعبي، أشعر دائما وكأنني في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمري، ولدي ما أريد إثباته".وأكمل الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا "هذا ما قادني إلى الفوز بهذه الجائزة الرائعة. وحتى الآن، وبعد الفوز بها، أفكر بالفعل في إمكانية أن أصبح أفضل، وأن أحاول الفوز بها مجددا. وستظل هذه عقليتي حتى اليوم الذي أقرر فيه اعتزال كرة القدم".