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مبابي يعتذر بعد تصريح أثار استياء الصين

رياضة

2026-10-27 | 10:45
مبابي يعتذر بعد تصريح أثار استياء الصين
255 شوهد

اعتذر الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد عن تصريحات بدا فيها أنه وصف ماو تسي تونغ مؤسس الصين بالديكتاتور، وذلك بعد تعرضه لانتقادات كبيرة وخسارة شراكات إعلانية مع ثلاث شركات صينية.

وقال مبابي في بيان صدر اليوم الثلاثاء: "لم يكن تعليقي موفقا، وأدرك الآن أنه تسبب في إيذاء مشاعر كثيرين في الصين ولدى الجاليات الصينية في مختلف أنحاء العالم. أعتذر لكل من تسببت كلماتي في إزعاجهم. لم تكن هذه نيتي على الإطلاق. أكن احتراما عميقا للشعب الصيني وتاريخه، وأعرب عن أسفي الصادق".

ويظهر وجه مبابي في إعلانات في جميع أنحاء الصين، بدءا من محطات مترو الأنفاق وصولا إلى داخل المصاعد.
وأعلنت شركة "دونجبنغ" للمشروبات، وعملاق منتجات الألبان "مينغنيو"، وشركة "ميلك غراوند" لصناعة الجبن، اليوم الثلاثاء، في بيانات متشابهة الصياغة، انهاء اتفاقيتها مع مبابي، وأكدت كل منها معارضتها "أي أقوال أو أفعال تجرح المشاعر الوطنية".
ولم توضح الشركات الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قراراتها، لكنها أصدرت بياناتها عقب تداول مقطع على منصة "إكس" يظهر فيه مبابي، على ما يبدو، أثناء إجراء مقابلة معه قبيل ظهوره في البرنامج الحواري الفرنسي الذي يبث عبر الإنترنت "ذا بريدج".


وفي المقطع، سئل مبابي عن صورته الساخرة المفضلة التي جرى تداولها عنه، فأجاب بأنها "مقطع مصور صنعه أحد الأشخاص... أعتقد أنه كان لديكتاتور صيني"، قبل أن يعرض الفيديو صورة معدلة تظهر وجه مبابي على جسد ماو تسي تونج، مرتديا بدلته الزرقاء.
ويطلق مشجعو كرة القدم على النجم الفرنسي، الذي يقال إنه يطغى بحضوره على العديد من زملائه، بل وحتى على الفرق التي يلعب لها، لقب "الديكتاتور" على سبيل المزاح عبر الإنترنت، كما تنتشر على نطاق واسع صور ساخرة تظهره في هيئة ماو تسي تونج أو غيره من القادة ذوي الحكم السلطوي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جو جياكون، ردا على سؤال حول هذا الجدل "إن الأقوال والأفعال التي تجرح مشاعر الشعب الصيني ستواجه، بطبيعة الحال، بمعارضة مشتركة من جميع قطاعات المجتمع الصيني".
وانضمت منصة التواصل الاجتماعي "ريد نوت" إلى موجة الانتقادات، قائلة في بيان منفصل إنها كانت ترتبط بشراكة محتوى مع مبابي انتهت في 31 ديسمبر 2024، وإنها ستعمل على "إزالة المواد الترويجية ذات الصلة".
وأعربت المنصة بدورها عن معارضتها "أي سلوك يجرح المشاعر الوطنية".
وتم حظر حساب مبابي على "ريد نوت" من الموافقة على أي متابعين جدد اليوم الثلاثاء.
وكانت تعليقات عدة تنتقد نجم كرة القدم قد ظهرت بالفعل على منصات التواصل الاجتماعي الصينية.
وتصدر وسما "دونجبن تنهي شراكتها مع مبابي" و"عدة علامات تجارية تنهي شراكاتها مع مبابي" قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على منصة "ويبو".
كما تصدر وسم "مشجعو كرة القدم يقاطعون مبابي" قائمة التداول، وسط تعبير بعض المستخدمين عن غضبهم من تصريحاته، فيما طالب آخرون إياه بعدم زيارة الصين.
 
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