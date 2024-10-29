الميناء يتغلب على الزوراء في "نجوم العراق"

انتكاسة جديدة تخص نجم مانشستر يونايتد
14:45 | 2024-10-29
اثنان من زملائه تسببوا بخسارته الجائزة.. تطورات جديدة بقضية فينيسيوس والكرة الذهبية
14:01 | 2024-10-29
مدربو البريميرليغ يتعاطفون مع تين هاغ خوفاً من ملاقاة نفس المصير
13:46 | 2024-10-29
تعرف على طاقم تحكيم مباراة العراق وعمان في التصفيات المؤهلة للمونديال
12:48 | 2024-10-29
التصفيات المونديالية.. طاقم تحكيم سعودي يدير مواجهة أسود الرافدين والنشامى
11:26 | 2024-10-29
5 رسائل من غوارديولا عن الكرة الذهبية.. ماذا عن فينيسيوس
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