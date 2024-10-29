الميناء يتغلب على الزوراء في "نجوم العراق"

تغلب فريق الميناء، مساء الثلاثاء، على نظيره في دوري .

وتمكن من خطف نقاط المباراة الثلاث بهدف سجله في الشوط من المباراة التي اقيمت على .

وبهذا الفوز يرفع رصيده الى ست نقاط، بقي رصيد عند سبع نقاط.