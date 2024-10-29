مدربو البريميرليغ يتعاطفون مع تين هاغ خوفاً من ملاقاة نفس المصير

وجاء التعاطف مع تين هغ بعد يوم واحد على إقالته من المتعثر، وقال معظمهم إنهم قد يواجهون نفس المصير في أي يوم، لأن مجال عملهم يعتمد بالأساس على النتائج.وعين مدربه المساعد ومهاجمه الأسبق رود فان نيستلروي، ليتولى المهمة بصورة مؤقتة، مع تراجع للمركز 14 في ترتيب بعد 9 مباريات، واحتلاله المركز 21 في ترتيب الدوري الأوروبي.وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي عن إقالة تين هاغ: "أشعر بالأسف الشديد تجاهه، إنها واحدة من أفضل الوظائف في كرة القدم".وأضاف: "لا يوجد سوى نحن، لسنا مدرسين أو مهندسين معماريين أو شيء من هذا القبيل".وأكمل: "أتمنى له كل التوفيق وسوف يعود أقوى.. إذا لم تكن النتائج جيدة بما يكفى تتعرض للإقالة (كمدرب)، لا يوجد استثناء في ذلك بما فيهم أنا".من جانبه، قال أرني سلوت مدرب ليفربول، إن إقالة مواطنه من منصبه كان لها تأثير قوي، لكنه يثق في أن المدرب العاطل عن العمل سيقف على قدميه مرة أخرى.وقال سلوت اليوم الثلاثاء: "دائما ما تكون أفكارك الأولى (التعاطف) مع الشخص، نحن جميعا نعمل في هذه الوظيفة، لذلك نعلم أن هذا قد يحدث، ولكن إذا حدث ذلك، وخاصة لأنني أعرفه قليلا وأعلم مقدار العمل الذي يبذله، فإن سماع هذه الأخبار عنه أمر مؤسف".واستطرد: "نعرف أيضا، وخاصة نحن في هولندا، مدى نجاحه في أياكس وأنه فاز ببطولتين هنا في إنجلترا، لذا سنراه في المستقبل القريب مرة أخرى في ناد كبير".وقال أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام إن خبر الإقالة لم يصدمه، مضيفا: "أعتقد أن هناك خيبة أمل، لكن الأمر كان حتميا في ظل التدقيق الذي تعرض له، لكن هذه طبيعة كرة القدم الآن".وشدد مدرب توتنهام على أن التدقيق الشديد والمتواصل زاد من صعوبة القيام بالمهمة.وأكمل: "يبدو الأمر حين تنظر إلى إريك، أنه كان هناك لمدة عامين ونصف، وفي هذين العامين فاز بكأس في كل موسم".وأردف: ""لو كان هنا (في توتنهام) بهذه الألقاب، هل كان ليفقد وظيفته؟ لا أعرف.. يخبرني الجميع أن كل ما علي فعله هو الفوز بلقب".واختتم: "عليك كمدرب أن تحقق نجاحا كبيرا، وأن تقدم كرة قدم تعجب الجميع ويكون كل تعاقد تقوم به صحيحا".ويلعب أمام ليستر سيتي غدا الأربعاء في الدور الرابع من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على ملعب أولد ترافورد.