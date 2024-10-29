Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البصرة.. اندلاع حريق بمحطة للغاز في الرميلة الشمالية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مدربو البريميرليغ يتعاطفون مع تين هاغ خوفاً من ملاقاة نفس المصير

رياضة

2024-10-29 | 13:46
مدربو البريميرليغ يتعاطفون مع تين هاغ خوفاً من ملاقاة نفس المصير
340 مشاهدة

وجد الهولندي إيريك تين هاج تعاطفا واضحا من جانب مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إقالته من منصب المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد.

وجاء التعاطف مع تين هغ بعد يوم واحد على إقالته من تدريب مانشستر يونايتد المتعثر، وقال معظمهم إنهم قد يواجهون نفس المصير في أي يوم، لأن مجال عملهم يعتمد بالأساس على النتائج.

وعين يونايتد مدربه المساعد ومهاجمه الأسبق رود فان نيستلروي، ليتولى المهمة بصورة مؤقتة، مع تراجع الفريق للمركز 14 في ترتيب الدوري الممتاز بعد 9 مباريات، واحتلاله المركز 21 في ترتيب الدوري الأوروبي.

وقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن إقالة تين هاغ: "أشعر بالأسف الشديد تجاهه، إنها واحدة من أفضل الوظائف في كرة القدم".
وأضاف: "لا يوجد سوى نحن، لسنا مدرسين أو مهندسين معماريين أو شيء من هذا القبيل".

وأكمل: "أتمنى له كل التوفيق وسوف يعود أقوى.. إذا لم تكن النتائج جيدة بما يكفى تتعرض للإقالة (كمدرب)، لا يوجد استثناء في ذلك بما فيهم أنا".

من جانبه، قال أرني سلوت مدرب ليفربول، إن إقالة مواطنه من منصبه كان لها تأثير قوي، لكنه يثق في أن المدرب العاطل عن العمل سيقف على قدميه مرة أخرى.

وقال سلوت اليوم الثلاثاء: "دائما ما تكون أفكارك الأولى (التعاطف) مع الشخص، نحن جميعا نعمل في هذه الوظيفة، لذلك نعلم أن هذا قد يحدث، ولكن إذا حدث ذلك، وخاصة لأنني أعرفه قليلا وأعلم مقدار العمل الذي يبذله، فإن سماع هذه الأخبار عنه أمر مؤسف".

واستطرد: "نعرف أيضا، وخاصة نحن في هولندا، مدى نجاحه في أياكس وأنه فاز ببطولتين هنا في إنجلترا، لذا سنراه في المستقبل القريب مرة أخرى في ناد كبير".

وقال أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام إن خبر الإقالة لم يصدمه، مضيفا: "أعتقد أن هناك خيبة أمل، لكن الأمر كان حتميا في ظل التدقيق الذي تعرض له، لكن هذه طبيعة كرة القدم الآن".
وشدد مدرب توتنهام على أن التدقيق الشديد والمتواصل زاد من صعوبة القيام بالمهمة.

وأكمل: "يبدو الأمر حين تنظر إلى إريك، أنه كان هناك لمدة عامين ونصف، وفي هذين العامين فاز بكأس في كل موسم".

وأردف: ""لو كان هنا (في توتنهام) بهذه الألقاب، هل كان ليفقد وظيفته؟ لا أعرف.. يخبرني الجميع أن كل ما علي فعله هو الفوز بلقب".
واختتم: "عليك كمدرب أن تحقق نجاحا كبيرا، وأن تقدم كرة قدم تعجب الجميع ويكون كل تعاقد تقوم به صحيحا".

ويلعب يونايتد أمام ليستر سيتي غدا الأربعاء في الدور الرابع من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على ملعب أولد ترافورد.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

تين هاغ

الدوري الانكليزي

التعاطف

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
انتكاسة جديدة تخص نجم مانشستر يونايتد
14:45 | 2024-10-29
اثنان من زملائه تسببوا بخسارته الجائزة.. تطورات جديدة بقضية فينيسيوس والكرة الذهبية
14:01 | 2024-10-29
تعرف على طاقم تحكيم مباراة العراق وعمان في التصفيات المؤهلة للمونديال
12:48 | 2024-10-29
الميناء يتغلب على الزوراء في "نجوم العراق"
12:13 | 2024-10-29
التصفيات المونديالية.. طاقم تحكيم سعودي يدير مواجهة أسود الرافدين والنشامى
11:26 | 2024-10-29
5 رسائل من غوارديولا عن الكرة الذهبية.. ماذا عن فينيسيوس
10:34 | 2024-10-29
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

اربيل تحتضن فعاليات ملتقى "ميري" السياسي لمناقشة قضايا الاقليم والعراق
Play
اربيل تحتضن فعاليات ملتقى "ميري" السياسي لمناقشة قضايا الاقليم والعراق
15:56 | 2024-10-29
فضائح التسريبات الصوتية.. من يقف وراءها وما الذي يحدث خلف الكواليس‎
Play
فضائح التسريبات الصوتية.. من يقف وراءها وما الذي يحدث خلف الكواليس‎
14:53 | 2024-10-29
محاولات لنقل مقر الدائرة الإعلامية خارج البرلمان.. نائب يكشف: هذا ما تريده الكتل
Play
محاولات لنقل مقر الدائرة الإعلامية خارج البرلمان.. نائب يكشف: هذا ما تريده الكتل
09:12 | 2024-10-29
تحرش ومخدرات وإهانة... أطفال واسط يعيشون أوضاعا مأساوية!
Play
تحرش ومخدرات وإهانة... أطفال واسط يعيشون أوضاعا مأساوية!
07:04 | 2024-10-29
حريق شارع الظلال... خسائر فادحة تكبدها اصحاب المحال التجارية!
Play
حريق شارع الظلال... خسائر فادحة تكبدها اصحاب المحال التجارية!
06:59 | 2024-10-29
رغم انجازه... طلاء مجسر "ابو الفضل" يكلف 50 مليونا!
Play
رغم انجازه... طلاء مجسر "ابو الفضل" يكلف 50 مليونا!
06:56 | 2024-10-29
الدفع الالكتروني... استقطاع الالاف من رواتب الموظفين شهريا!
Play
الدفع الالكتروني... استقطاع الالاف من رواتب الموظفين شهريا!
06:51 | 2024-10-29
كردستان... تفاهمات بين الديمقراطي والاتحاد لتشكيل الحكومة
Play
كردستان... تفاهمات بين الديمقراطي والاتحاد لتشكيل الحكومة
06:45 | 2024-10-29
نمو بمختلف القطاعات... ما هي انجازات حكومة السوداني!
Play
نمو بمختلف القطاعات... ما هي انجازات حكومة السوداني!
06:39 | 2024-10-29
نصب الدلة.. لماذا رفع وماذا يرمز؟
Play
نصب الدلة.. لماذا رفع وماذا يرمز؟
05:58 | 2024-10-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.