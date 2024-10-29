انتكاسة جديدة تخص نجم مانشستر يونايتد

ولم يلعب الدولي الإنجليزي لوك شاو أي مباراة لليونايتد منذ شباط الماضي، بسبب معاناته من إصابات متكررة، رغم ظهوره مع منتخب بلاده في يورو 2024 الصيف الماضي.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن شاو تعرض لانتكاسة جديدة خلال عملية تأهيله من الإصابة التي يعاني منها.وكان من المتوقع شو للظهور مع الشياطين الحمر في أيلول الماضي، قبل تأجيلها لوقت لاحق.وكان المدرب الهولندي إيريك تين هاج قد صرح قبل إقالته، بأن شاو التأهيلي لم يسر كما كان متوقعا، إذ تعرض لانتكاسة ستعوقه عن العودة قريبا للملاعب.ويواجه أزمة بسبب عدم امتلاكه لظهير أيسر متاح حاليا، في ظل ابتعاد الهولندي تيريل مالاسيا عن الملاعب أيضا منذ 17 شهرا بسبب مشاكل في الركبة.واضطر تين هاج طوال الفترة الماضية للاعتماد على ديوجو دالوت وليساندرو مارتينيز لشغل مركز الظهير الأيسر في أغلب المباريات.