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نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

رياضة

2024-10-31 | 05:14
نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
738 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين "كاراباو" للموسم الحالي 2024-25، عن نتائج متباينة ومباراة قوية لنادي مانشستر يونايتد.

وفجر توتنهام مفاجأة غير متوقعة بإقصاء مانشستر سيتي بعدما تمكن من الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، كما ودع تشيلسي البطولة على يد نيوكاسل يونايتد بعد الهزيمة بثنائية نظيفة.

وفي دور الـ16، نجح ليفربول في تجاوز عقبة برايتون بصعوبة بالغة بنتيجة (3-2)، فيما فاز مانشستر يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدفين على ليستر سيتي، كما تجاوز أرسنال نظيره بريستون نورث أند (0-3)، كما تجاوز كريستال بالاس نظيره أستون فيلا (1-2).

وشهدت أول مباراة لمانشستر يونايتد بعد إقالة إريك تين هاغ تألقًا لافتًا للاعبي الفريق بقيادة المدرب المؤقت رود فان نيستلروي، لكن قرعة الدور ربع النهائي وضعت الفريق في مواجهة صعبة أمام توتنهام.

وسيستضيف أرسنال فريق كريستال بالاس، الذي فاجأ الجميع بفوزه على أستون فيلا في الدور الرابع خلال مباراة لندنية خالصة، وستقام مباريات ربع النهائي يوم الإثنين 15 ديسمبر/ كانون الأول.

نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية:
توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد
أرسنال ضد كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد
ساوثهامبتون ضد ليفربول

ويحمل ليفربول لقب بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمُحترفين عن الموسم الماضي، حيث نال اللقب العاشر في تاريخه -الأكثر تتويجًا باللقب في تاريخه- بعد الفوز في النهائي بالموسم الماضي بهدف نظيف حمل توقيع فيرجيل فان دايك جاء بالوقت القاتل بالدقيقة (118).
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نتائج قرعة

ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

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