نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية:

وفجر توتنهام مفاجأة غير متوقعة بإقصاء سيتي بعدما تمكن من الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، كما ودع تشيلسي على يد نيوكاسل يونايتد بعد الهزيمة بثنائية نظيفة.وفي دور الـ16، نجح ليفربول في تجاوز عقبة برايتون بصعوبة بالغة بنتيجة (3-2)، فيما فاز يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدفين على ليستر سيتي، كما تجاوز أرسنال نظيره بريستون نورث أند (0-3)، كما تجاوز كريستال بالاس نظيره أستون فيلا (1-2).وشهدت أول مباراة لمانشستر يونايتد بعد إقالة إريك تين هاغ تألقًا لافتًا للاعبي بقيادة المدرب المؤقت رود فان نيستلروي، لكن قرعة الدور ربع النهائي وضعت في مواجهة صعبة أمام توتنهام.وسيستضيف أرسنال فريق كريستال بالاس، الذي فاجأ الجميع بفوزه على أستون فيلا في الدور الرابع خلال مباراة لندنية خالصة، وستقام مباريات ربع النهائي يوم الإثنين 15 ديسمبر/ كانون الأول.ويحمل ليفربول لقب كأس الإنجليزية للمُحترفين عن الموسم الماضي، حيث نال اللقب العاشر في تاريخه -الأكثر تتويجًا باللقب في تاريخه- بعد الفوز في النهائي بالموسم الماضي بهدف نظيف حمل توقيع فيرجيل فان دايك جاء بالوقت القاتل بالدقيقة (118).