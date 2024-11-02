Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
كركوك تعطل الدوام في المدارس والجامعات غداً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"اليويفا" يبرأ رئيسه من تفسيرات صفعة فينيسيوس بالكرة الذهبية

رياضة

2024-11-02 | 10:00
&quot;اليويفا&quot; يبرأ رئيسه من تفسيرات صفعة فينيسيوس بالكرة الذهبية
686 مشاهدة

تبرأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من التعليقات المنسوبة إلى رئيسه، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، بشأن سباق الكرة الذهبية الأخير.

وكانت تقارير نقلت تصريحات منسوبة لتشيفرين، قال فيها إنه يجب على المنتقدين لنتائج الكرة الذهبية مراجعة موسم فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني بأنفسهم لمعرفة ما يفعله مع الحكام واللاعبين والجماهير في كل مباراة.

وأضاف أن الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، رودري، لم يخسر في 72 مباراة متتالية، وصنع أهدافا أكثر من فينيسيوس، وسجل 12 هدفًا، بالإضافة إلى ذلك، فاز ببطولة أوروبا وتم اختياره كأفضل لاعب في البطولة، وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز، مضيفا: "أعتقد أنه لو لعب لفريق فلورنتينو بيريز لكان سيطلب على الفور جائزة الكرة الذهبية".

أكد اليويفا في بيان أن التصريحات المنسوبة لرئيسه هي تعليقات زائفة، وأنه يحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص متورط في نشر هذه التصريحات المزعومة.

وقالت مصادر من الاتحاد الأوروبي للعبة: "ننفي بشكل قاطع الادعاءات المتداولة حول التعليقات المزعومة لليويفا حول نتيجة الكرة الذهبية.. لا اليويفا ولا رئيسه أدليا بأي تصريحات أو تعليقات حول نتائج اختيار الجائزة.. هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الواقع".

وحذر اليويفا من أن "أي طرف متورط في نشر هذه التصريحات الكاذبة" قد يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

يذكر أن حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الذي أقيم الإثنين الماضي في باريس وسط غياب تام لنادي ريال مدريد عن الحفل، شهد حصول رودري على جائزة أفضل لاعب متفوقا على فينيسيوس، والإنجليزي جود بيلينجهام، والإسباني داني كارباخال، نجوم الفريق الملكي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

اليويفا

فينيسيوس

الكرة الذهبية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
الطلبة يهزم الميناء في دوري نجوم العراق
12:07 | 2024-11-02
الدوري الانكليزي.. آرسنال يتعرض للخسارة الثانية امام نيوكاسل
10:51 | 2024-11-02
الجوية يلحق الهزيمة الأولى بزاخو في نجوم العراق
09:59 | 2024-11-02
بالصورة.. "الإمبراطور" يتسكع مع شلة سكارى في الشارع
05:43 | 2024-11-02
العراق يحرز ميدالية برونزية في بطولة العالم بكرة السرعة
04:13 | 2024-11-02
أبرزها الجوية وزاخو.. 3 مواجهات بالجولة السادسة لدوري نجوم العراق اليوم
03:30 | 2024-11-02
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو.. سيول تضرب قضاء الحويجة 
Play
بالفيديو.. سيول تضرب قضاء الحويجة 
12:27 | 2024-11-02
بالفيديو.. شهود عيان يرون لـ السومرية تفاصيل حادث البصرة "المفزع"
Play
بالفيديو.. شهود عيان يرون لـ السومرية تفاصيل حادث البصرة "المفزع"
10:38 | 2024-11-02
حادث "مرعب" في البصرة.. هذه حصيلة الضحايا
Play
حادث "مرعب" في البصرة.. هذه حصيلة الضحايا
08:57 | 2024-11-02
البصرة.. وقفة احتجاجية تطالب بالخدمات وتوجه اتهاماً لـ"العيداني"
Play
البصرة.. وقفة احتجاجية تطالب بالخدمات وتوجه اتهاماً لـ"العيداني"
08:48 | 2024-11-02
الشتاء يطرق الأبواب ويثير قلق الواسطيين
Play
الشتاء يطرق الأبواب ويثير قلق الواسطيين
08:19 | 2024-11-02
شاهد.. حفل هالوين في البصرة بمشاركة شباب وشابات وسط جدل واسع
Play
شاهد.. حفل هالوين في البصرة بمشاركة شباب وشابات وسط جدل واسع
03:55 | 2024-11-02
المسيرة الحمراء.. شباب العراق يساندون غزة ولبنان (فيديو)
Play
المسيرة الحمراء.. شباب العراق يساندون غزة ولبنان (فيديو)
09:35 | 2024-11-01
بالفيديو: قتل وتقطيع بالكوسرة.. فك لغز جريمة في بغداد
Play
بالفيديو: قتل وتقطيع بالكوسرة.. فك لغز جريمة في بغداد
05:43 | 2024-11-01
هل يعيد تفعيل القطاع الخاص الحياة للاقتصاد العراقي؟‎
Play
هل يعيد تفعيل القطاع الخاص الحياة للاقتصاد العراقي؟‎
04:55 | 2024-11-01
ماذا قال هادي العامري لـ السومرية بعد انتخاب المشهداني رئيسا لمجلس النواب؟
Play
ماذا قال هادي العامري لـ السومرية بعد انتخاب المشهداني رئيسا لمجلس النواب؟
04:23 | 2024-11-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.