"اليويفا" يبرأ رئيسه من تفسيرات صفعة فينيسيوس بالكرة الذهبية

وكانت تقارير نقلت تصريحات منسوبة لتشيفرين، قال فيها إنه يجب على المنتقدين لنتائج الكرة الذهبية مراجعة موسم فينيسيوس جونيور نجم الإسباني بأنفسهم لمعرفة ما يفعله مع الحكام واللاعبين والجماهير في كل مباراة.وأضاف أن الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، رودري، لم يخسر في 72 مباراة متتالية، وصنع أهدافا أكثر من فينيسيوس، وسجل 12 هدفًا، بالإضافة إلى ذلك، فاز ببطولة أوروبا وتم اختياره كأفضل لاعب في البطولة، وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز، مضيفا: "أعتقد أنه لو لعب لفريق فلورنتينو بيريز لكان سيطلب على الفور جائزة الكرة الذهبية".أكد اليويفا في بيان أن التصريحات المنسوبة لرئيسه هي تعليقات زائفة، وأنه يحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص متورط في نشر هذه التصريحات المزعومة.وقالت مصادر من الاتحاد الأوروبي للعبة: "ننفي بشكل قاطع الادعاءات المتداولة حول التعليقات المزعومة لليويفا حول نتيجة الكرة الذهبية.. لا اليويفا ولا رئيسه أدليا بأي تصريحات أو تعليقات حول نتائج الجائزة.. هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الواقع".وحذر اليويفا من أن "أي طرف متورط في نشر هذه التصريحات الكاذبة" قد يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده.يذكر أن حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الذي أقيم الإثنين الماضي في باريس وسط غياب تام لنادي عن الحفل، شهد حصول رودري على جائزة أفضل لاعب متفوقا على فينيسيوس، والإنجليزي جود بيلينجهام، والإسباني داني كارباخال، نجوم الفريق الملكي.