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في ملعب كرة قدم.. صاعقة تقتل لاعبا وتصيب آخرين (فيديو)

رياضة

2024-11-04 | 07:39
في ملعب كرة قدم.. صاعقة تقتل لاعبا وتصيب آخرين (فيديو)
المصدر:
وكالات
5,656 مشاهدة

ضربت صاعقة ملعب كرة قدم، ما أدى الى وفاة لاعب واصابة آخرين، خلال مباراة في بيرو، الأحد.

وقتلت الصاعقة اللاعب خوسيه هوغو دي لا كروز ميزا صاحب الـ39 عاما، أثناء مشاركته في مباراة محلية وسط بيرو، بين يوفنتود بيلافيستا وفاميليا تشوكا، بعد لحظات فقط من إيقاف الحكم اللعب بسبب عاصفة.
 


ويعتقد أن دي لا كروز ميزا قتل على الفور حسب تقارير صحفية، بينما أصيب عدد من اللاعبين من جراء "ضربة البرق".

وكان حارس المرمى خوان تشوكا لاكتا (40 عاما) من بين اللاعبين الذين تلقوا ضربة مباشرة، إذ عانى حروقا خطيرة، وفقا للتقارير.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لقطات متداولة للواقعة، تظهر سقوط نحو 8 لاعبين على الأرض بعد الصاعقة، بينما ألغيت المباراة على الفور في أعقاب المأساة.

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس"، قال مدير الدفاع المدني في المنطقة سيزار راموس أن دي لا كروز ميزا قتل بسبب "السوار المعدني الذي كان يرتديه".

وتابع: "عمل السوار مثل المغناطيس".

ويقع الملعب في منطقة ترتفع فوق مستوى سطح البحر بنحو 3 كيلومترات، حيث تعتبر ضربات البرق القاتلة أمرا معتادا.

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صاعقة

مقتل لاعب واصابة اخرين

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