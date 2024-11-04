في ملعب كرة قدم.. صاعقة تقتل لاعبا وتصيب آخرين (فيديو)

وقتلت الصاعقة اللاعب هوغو دي لا كروز ميزا صاحب الـ39 عاما، أثناء مشاركته في مباراة محلية وسط بيرو، بين يوفنتود بيلافيستا وفاميليا تشوكا، بعد لحظات فقط من إيقاف الحكم اللعب بسبب عاصفة.

CRAZY: Lightning killed a football player during a match in and injured five others, they are in hospital with serious burns



What a crazy and a random thing. Insane. pic.twitter.com/aRZsRCaEJo — First Source (@FirstSourceNew) November 4, 2024

ويعتقد أن دي لا كروز ميزا قتل على الفور حسب تقارير صحفية، بينما أصيب عدد من اللاعبين من جراء "ضربة البرق".وكان حارس المرمى خوان تشوكا لاكتا (40 عاما) من بين اللاعبين الذين تلقوا ضربة مباشرة، إذ عانى حروقا خطيرة، وفقا للتقارير.وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لقطات متداولة للواقعة، تظهر سقوط نحو 8 لاعبين على الأرض بعد الصاعقة، بينما ألغيت المباراة على الفور في أعقاب المأساة.وبحسب وكالة "أسوشييتد برس"، قال مدير الدفاع المدني في المنطقة سيزار راموس أن دي لا كروز ميزا قتل بسبب "السوار المعدني الذي كان يرتديه".وتابع: "عمل السوار مثل المغناطيس".ويقع الملعب في منطقة ترتفع فوق مستوى سطح البحر بنحو 3 كيلومترات، حيث تعتبر ضربات البرق القاتلة أمرا معتادا.