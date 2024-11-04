أنشيلوتي قبيل مواجهة الميلان: لا أريد الحديث عن كرة القدم

وقال أنشيلوتي: "لقد كان أسبوعا مليئا بالمآسي، ونشعر بالحزن.. نحن قريبون جدا من فالنسيا وجميع المدن المتضررة، وآمل أن يتم حل المشكلة قريبا".وأضاف: "الحديث عن كرة القدم أمر معقد.. نحن جزء من هذا البلد، وهذا يؤثر كثيرا عليه.. واحتراما للجميع، سأحاول جعل الصحفي بسيطا قدر الإمكان، لأنه ليس لدي أي رغبة في عن كرة القدم".وأردف: "بالنسبة لي أيضا، مباراة الغد استثنائية، والاستعداد لها صعب، لأن عقلك مشتت.. لقد كان شيئا فظيعا ما حدث في فالنسيا.. لأننا محترفون، سنحاول لعب المباراة والفوز بالطبع.. هذا ما يتطلبه الأمر".وواصل المدرب الإيطالي: "هذه مهنتنا، لدينا مباراة مهمة واستثنائية أمام .. هناك طرق عديدة للمساعدة في فالنسيا.. كان على كرة القدم أن تتوقف في نهاية هذا الأسبوع، ومن ثم كان عليها أن تساعد".واستطرد: "كرة القدم بمثابة حفل، يمكنك الاحتفال بها عندما تكون بصحة جيدة، عندما تكون عائلتك والجميع بخير.. أما عندما لا يكون الناس بخير، فليست هناك حاجة للاحتفال".وتابع أنشيلوتي: "كرة القدم يجب أن تتوقف.. بالنسبة لي، نعم.. لأنها الأهم في قائمة الأمور الأقل أهمية.. لكننا لا نستطيع اتخاذ القرارات".وأضاف عن حصوله على جائزة أفضل مدرب، في حفل الكرة الذهبية: "أنا سعيد، جوائز الكرة الذهبية انتهت بالفعل، ويجب أن نهنئ كل الفائزين".واسترسل: "حالة فينيسيوس جيدة.. إنه يدرك ما يحدث.. لحسن الحظ أننا لم نلعب يوم السبت، وقد تدرب فيني جيدا، مثل أي شخص آخر".واختتم: "فينيسيوس حزين مثلنا، لكن ليس بسبب الكرة الذهبية، إنما يعود الأمر إلى ما حدث في فالنسيا".