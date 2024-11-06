بعد النتائج السلبية.. مدريد يفتح باب الإقالة امام انشيلوتي

ويبدو أن سانتياغو برنابيو معقل مدريد، تحوّل إلى عقدة للفريق الملكي، الذي عانى عليه كثيرا خلال آخر 3 مباريات في كل البطولات، حيث حقق فوزا صعبا على بروسيا دورتموند الألماني 5-2 في دوري أبطال أوروبا، ثم خسر 0-4 و1-3 على يد برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي تواليا.ومع استمرار تراجع النتائج، أفادت تقارير إسبانية بأن منفتح على فكرة إقالة أنشيلوتي من منصبه دون الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي 2024-2025.وأشار موقع فوتبول إسبانيا بقوله إن "ريال لم يقم بإقالة أي مدرب في منتصف الموسم منذ عام 2019، أي منذ أكثر من 5 سنوات كاملة، عندما أطاح بكل من جولين لوبيتيغي وسانتياغو سولاري".من جانبها، كتبت صحيفة ريليفو الإسبانية أن "أنشيلوتي غارق في البحر، لقد الآن مهددا بعد أن كان خيار إقالته في منتصف الموسم أمر غير واقعي في وقت سابق".وأتم المصدر بقوله "إذا لم يعد إلى درب الانتصارات خلال الفترة المقبلة، ستشعر إدارة النادي أنها مضطرة لاتخاذ قرار (بشأن أنشيلوتي)".وتشير أغلب التقارير المحلية إلى أن الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني هو المرشح الأوفر حظا لتدريب خلال الموسم المقبل.