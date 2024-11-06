الذكاء الاصطناعي يدخل عالم كرة القدم من باب التسلل.. تغييرات جذرية

وتعد التسلل من أكثر الأمور إثارة للجدل في مباريات كرة القدم، خاصة أن لها دور مباشر في احتساب أو إلغاء أهداف، مما يؤثر على نتائج المباريات.وبمرور الوقت تقتحم التكنولوجيا ملاعب كرة القدم للمساعدة في اتخاذ قرارات تحكيمية صائبة، منها تقنية حكم الفيديو "VAR"، وتقنية عين الصقر.أعلن الاتحاد الدولي "فيفا" تعاونه مع شركة "Hawk-Eye Innovations" على تدشين مشروع تكنولوجي لتطوير كرة القدم.وقال الفيفا في بيان رسمي إن المشروع سيشمل تطوير التكنولوجيا الآلية لرصد التسلل بالذكاء الاصطناعي، عبر تزويد الحكام بمعلومات دقيقة على الفور.ويعمل المشروع الجديد على إنتاج خوارزميات لأتمتة الأحداث على أرض الملعب، ما يساعد الحكام على تسريع عملية اتخاذ القرارات بشأن الحوادث المتعلقة بالتسلل.ويأتي هذا المشروع ليعالج واحدة من سلبيات الاعتماد على تقنيات مساعدة الحكام، وهي تعطيل اللعب واستغراق وقت طويل لمراجعة الحالات الجدلية.ومن المقرر أن يكون المشروع الجديد متاحا لكافة اتحادات الأعضاء في الفيفا (211 اتحادا).