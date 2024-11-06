Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
هاريس في أول تعليق لها: علينا قبول نتائج الانتخابات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الذكاء الاصطناعي يدخل عالم كرة القدم من باب التسلل.. تغييرات جذرية

رياضة

2024-11-06 | 12:40
الذكاء الاصطناعي يدخل عالم كرة القدم من باب التسلل.. تغييرات جذرية
470 مشاهدة

تشهد كرة القدم قريبا تغييرات جذرية، تتمثل في الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل الجدل المثار حول حالات التسلل.

وتعد حالات التسلل من أكثر الأمور إثارة للجدل في مباريات كرة القدم، خاصة أن لها دور مباشر في احتساب أو إلغاء أهداف، مما يؤثر على نتائج المباريات.


وبمرور الوقت تقتحم التكنولوجيا ملاعب كرة القدم للمساعدة في اتخاذ قرارات تحكيمية صائبة، منها تقنية حكم الفيديو "VAR"، وتقنية عين الصقر.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعاونه مع شركة "Hawk-Eye Innovations" على تدشين مشروع تكنولوجي مشترك لتطوير كرة القدم.

وقال الفيفا في بيان رسمي إن المشروع سيشمل تطوير التكنولوجيا الآلية لرصد حالات التسلل بالذكاء الاصطناعي، عبر تزويد الحكام بمعلومات دقيقة على الفور.

ويعمل المشروع الجديد على إنتاج خوارزميات لأتمتة اكتشاف الأحداث على أرض الملعب، ما يساعد الحكام على تسريع عملية اتخاذ القرارات بشأن الحوادث المتعلقة بالتسلل.

ويأتي هذا المشروع ليعالج واحدة من سلبيات الاعتماد على تقنيات مساعدة الحكام، وهي تعطيل اللعب واستغراق وقت طويل لمراجعة الحالات الجدلية.

ومن المقرر أن يكون المشروع الجديد متاحا لكافة اتحادات الدول الأعضاء في الفيفا (211 اتحادا).
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

التسلل

الكرة

الذكاء الاصطناعي

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
القوة الجوية يخسر أمام الخالدية برباعية في "دوري الأبطال"
13:51 | 2024-11-06
"ديربي بغداد" يبتسم للنوارس على حساب الأنيق
13:49 | 2024-11-06
كشف مدة غياب نيمار عن الملاعب
12:47 | 2024-11-06
التعادل يحسم مواجهة دهوك وظفار في دوري ابطال الخليج
11:12 | 2024-11-06
ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة
10:24 | 2024-11-06
مودريتش يصعق جماهير مدريد بتصريح مفاجئ
10:05 | 2024-11-06
من هو الفنان داود حسين وما حقيقة سحب الجنسية الكويتية منه؟
36.32%
05:37 | 2024-11-06
من هو الفنان داود حسين وما حقيقة سحب الجنسية الكويتية منه؟
05:37 | 2024-11-06
شاهد الكارثة التي تحصل اسفل جسر الطابقين
Play
17.46%
06:07 | 2024-11-05
شاهد الكارثة التي تحصل اسفل جسر الطابقين
06:07 | 2024-11-05
حظر تجوال ليومين وعطلة 4 أيام.. رابط استثناء فئة من الحظر
15.03%
10:06 | 2024-11-06
حظر تجوال ليومين وعطلة 4 أيام.. رابط استثناء فئة من الحظر
10:06 | 2024-11-06
أمطار في هذه المحافظات.. هل ستعلن عطلة؟
13.67%
09:58 | 2024-11-06
أمطار في هذه المحافظات.. هل ستعلن عطلة؟
09:58 | 2024-11-06
هام للعراقيين.. لا تسلكوا هذا الطريق بدءاً من اليوم
9.42%
12:52 | 2024-11-06
هام للعراقيين.. لا تسلكوا هذا الطريق بدءاً من اليوم
12:52 | 2024-11-06
طقس العراق.. خارطة توزيع الامطار من اليوم وحتى السبت
8.1%
01:02 | 2024-11-05
طقس العراق.. خارطة توزيع الامطار من اليوم وحتى السبت
01:02 | 2024-11-05
المزيد
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

"قاعدة أفيفيم الإسرائيلية" تشتعل بعد ضربات صاروخية من لبنان
Play
"قاعدة أفيفيم الإسرائيلية" تشتعل بعد ضربات صاروخية من لبنان
12:06 | 2024-11-06
بسبب الإهمال.. غضب يلاحق بلدية المنصور بعد مصرع طفل
Play
بسبب الإهمال.. غضب يلاحق بلدية المنصور بعد مصرع طفل
11:06 | 2024-11-06
جريمة "بشعة" انتهت بقتل طالب أمام مدرسته مطعونا بسكين شمالي البصرة (فيديو)
Play
جريمة "بشعة" انتهت بقتل طالب أمام مدرسته مطعونا بسكين شمالي البصرة (فيديو)
06:28 | 2024-11-06
تأخر وصول تخصيصات البترودولار يلقي بظلاله على مشاريع الديوانية المنهكة
Play
تأخر وصول تخصيصات البترودولار يلقي بظلاله على مشاريع الديوانية المنهكة
03:11 | 2024-11-06
البرلمان يترقب وصول ورقة "التعديل الوزاري" التي اعلن عنها السوداني
Play
البرلمان يترقب وصول ورقة "التعديل الوزاري" التي اعلن عنها السوداني
13:08 | 2024-11-05
طلاب بالابتدائية يغادرون مدرستهم ليلاً في أربيل.. مناشدات من الأهالي الى التربية
Play
طلاب بالابتدائية يغادرون مدرستهم ليلاً في أربيل.. مناشدات من الأهالي الى التربية
13:03 | 2024-11-05
وقفة احتجاجية امام ممثلية وزارة التربية في أربيل (فيديو)
Play
وقفة احتجاجية امام ممثلية وزارة التربية في أربيل (فيديو)
09:18 | 2024-11-05
شاهد الكارثة التي تحصل اسفل جسر الطابقين
Play
شاهد الكارثة التي تحصل اسفل جسر الطابقين
06:07 | 2024-11-05
شكوك حول اتفاقات مبطنة.. ما علاقة بعض أصحاب المولدات بمحطات تجهيز الكهرباء؟
Play
شكوك حول اتفاقات مبطنة.. ما علاقة بعض أصحاب المولدات بمحطات تجهيز الكهرباء؟
06:00 | 2024-11-05
في واسط... سيارات غير مرقمة تجوب الشوارع ومناشدات لتطبيق القانون!
Play
في واسط... سيارات غير مرقمة تجوب الشوارع ومناشدات لتطبيق القانون!
04:31 | 2024-11-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.