صدمة في مدريد.. فالفيردي بطل أزمات الملكي

وخسر بنتيجة 1-3 في ملعبه أمام ميلان يوم الثلاثاء، في الجولة 4 من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، لتستمر النتائج الكارثية له بعد الهزيمة 0-4 أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني.ويواجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب خطر الإقالة من منصبه، بعد تراجع الملفت هذا الموسم محلياً وقارياً.وذكر راديو "كوب" الإسباني في تقرير له عن مصدر مقرب من فالفيردي، أن اللاعب "يشعر بدهشة كبيرة من تصريحات أنشيلوتي، بشأن سبب استبداله ضد ميلان".وشدد على أن فالفيردي كان بحالة جيدة للغاية خلال المباراة، حيث فوجئ اللاعب بتفسير مدربه المخضرم عند السؤال عن سبب خروجه.وتحدث أنشيلوتي في الصحفي بعد المباراة عن معاناة فالفيردي من إصابة في الظهر، وهو ما ثبت أنه عكس الحقيقة تماما، وفق .وبحسب المصدر، فإن هذا التناقض في التصريحات أظهر عدم التوافق بين فالفيردي وأنشيلوتي، بدرجة قد تؤثر على مشاركة اللاعب اللاتيني مع في المستقبل.يذكر أن أنشيلوتي تحدث خلال وقت سابق عن معاناة في الموسم الحالي؛ بسبب عدم وجود لاعب في وسط الملعب قادر على القيام بالدور الذي كان يقوم به الألماني توني كروس الذي اعتزل الصيف الماضي.يشار إلى أن فالفيردي سجل 3 أهداف وصنع 2 في 16 مباراة مع على مستوى كافة البطولات هذا الموسم.