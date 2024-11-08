الموعد والكمية والسعر.. كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة العراق والأردن

وستقام مباراة والأردن في ملعب البصرة الدولي يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية الحاسمة، حيث من المؤمل أن تشهد المواجهة حضوراً جماهيرياً غفيراً يصل إلى 65 ألف متفرج.ولغاية الان لم تطرح تذاكر مباراة والأردن للبيع وكل ما يشاع عن طرحها في الأسواق هو عارٍ عن الصحة، لأن الشركة المسؤولة عن ذلك وبالتعاون مع الاتحاد لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة ستعلن رسمياً عن موعد ومناطق البيع. كما ان تذاكر المباراة ستكون متاحة للجماهير مطلع الأسبوع المقبل وستكون موجودة في أكشاك الرياضية في بادئ الأمر ومن ثم توزع على بقية المنافذ الأخرى، حيث ستباع من قبل موظفي الشركة وبالأسعار الرسمية المتفق عليها مسبقاً ولا يوجد أي تغيير في الأسعار كما أشاع البعض، بحسب winwin.كما ان الشركة المسؤولة اتخذت قراراً مهماً جداً من أجل السماح لأغلب الجماهير بالحضور، حيث قررت بأن كل شخص بإمكانه شراء تذكرتين فقط ولا يمكن له أن يقتني أكثر من تذكرتين للاعتقاد بأن هذا الإجراء سيضع حداً للسوق السوداء والاحتكار وكل من يريد أن يستحوذ على التذاكر وبيعها بأسعار أعلى من أسعارها الرسمية.يذكر أن أسعار التذاكر تبدأ من نحو 12 دولاراً أمريكياً وتصل إلى نحو 38 دولاراً وتم تثيبت الأسعار الرسمية من قبل الشركة المتعهدة بالتنسيق مع الاتحاد لكرة القدم.وكان الاتحاد قد نوه في بيان رسمي إلى أن تذاكر المباريات قد حددت في وقت سابق وقبل انطلاق التصفيات ولجميع المباريات على ملعب البصرة الدولي ضمن تصفيات كاس العالم 2026.