أنشيلوتي يكشف مشكلة ريال مدريد وحقيقة ندم البرازيل

وسيستضيف ريال مدريد نظيره أوساسونا غدا السبت في "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني التي يحمل لقبها.وتأتي المباراة بعدما تعرض ريال مدريد لهزيمتين قاسيتين على ملعبه في آخر مباراتين، بالخسارة أمام برشلونة 0-4 في الدوري الإسباني، ثم ميلان 1-3 في دوري أبطال أوروبا.وخرج كارلو أنشيلوتي في الصحفي لمباراة ريال مدريد وأوساسونا ليتحدث عن كيفية علاجه لأزمات الميرينغي، وما إذا كان نادما على رفض منتخب البرازيل قبل انطلاق الموسم الحالي.وقال أنشيلوتي عن حالة الفريق: "نعتقد أننا وجدنا الحل، لكن علينا إثبات ذلك عمليًا، يدرك ما يحدث، الكلمات تحملها الريح، الشيء الوحيد الذي سيبقى هو الأداء الذي قدمناه على أرض الملعب وفي أعين الجميع".وأضاف: "لا أعتقد أن هذا هو المكان الأفضل للحديث عن المشاكل التي واجهناها، لقد خسرنا وعلينا أن نفعل الأشياء بشكل مختلف، أتطلع إلى رؤية ما تحدثنا عنه هذا الأسبوع غدًا، إنها مشكلة دفاعية".وأكد: "تم اكتشاف المشكلة، وأتوقع رد فعل غدًا، كما قلت عدة مرات أنني مقتنع بأننا سنحصل على أفضل نسخة، أقول لكم اليوم أننا سنرى غدًا".وعن كيفية الدفاع بشكل صحيح، أوضح أنشيلوني: "التضحية والتركيز والعمل الجماعي، التضحية من أجل أن نكون فريقًا متماسكًا، والتركيز لاتخاذ القرار الصحيح والعمل الجماعي، لأنك يجب أن تدافع بشكل متماسك كما فعلنا في الموسم الماضي".ورفض مدرب ريال مدريد الحديث عن الانتقالات الشتوية، قائلاً: "هذا ليس الوقت المناسب، التفكير في التعاقدات لا يعني تقييم ما لدينا، سنتحدث عن ذلك في الأشهر المقبلة".وتحدث أنشيلوتي بشأن المستقبل بقوله: "سنقاتل من أجل جميع الألقاب كما حدث دائما، رغم المباريات التي خسرناها، وما لا يمكننا فعله هو الاستسلام، في غضون شهر سيكون لدينا فرصة للفوز بلقب"، في إشارة إلى كأس إنتركونتيننتال.وأنهى المدير الفني الإيطالي تصريحاته نافيا ندمه على عدم تولي قيادة البرازيل: "شكرًا على هذا السؤال، لا شيء، إنها لحظة حساسة، لكن حان الوقت للمضي قدمًا، لا أندم على أي شيء وأستمر في الاستمتاع بكل يوم في فالديبيباس (مقر التدريبات)، سعيد بقضاء وقتي هنا، في أفضل نادٍ في العالم".يذكر أن ريال مدريد يتأخر عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط، لكن الملكي لديه مباراة مؤجلة.