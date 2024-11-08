حفلات البرنابيو الغنائية تزعج الجيران.. ماذا سيفعل مدريد؟

وحسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن شكاوى الجيران في المناطق المحيطة أدت إلى إيقاف الحفلات الموسيقية التي كانت مقررا إقامتها من الشهر الحالي حتى مارس/ أزار 2025.وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد كلَّف شركة "أروب"، وهي إحدى أكثر الشركات تقدمًا في العالم من حيث عزل الصوت في الأماكن الرياضية الكبيرة، بإجراء دراسة جدوى لاتخاذ التدابير اللازمة لاستضافة الحفلات الموسيقية.ومن أجل عزل الصوت في البرنابيو، بدأ النادي "الملكي" في اتخاذ الخطوات لتحسين وتكييف الملعب ليتماشى مع لوائح حماية البيئة من التلوث الصوتي والحراري "OPCAT".وكانت شركة "أروب" لعبت دورا بالفعل في بتجديد البرنابيو، حيث أسهمت في تصميم الغلاف المعدني للملعب، وصممت وضع المقاعد والممرات لتعزيز راحة المتفرجين، وتدخلت أيضًا في إنشاء نظام الإضاءة "LED" الذي يسمح بعرض على البرنابيو، مع أقل تأثير بصري ممكن على المباني القريبة.والآن أصبح لدى الشركة مهمة معالجة مشكلة الصوت، والتي وفقًا لقياسات جمعية الحي المشتكية وتقارير شرطة بلدية مدريد بعد حفلات أفينتورا في بداية سبتمبر/ أيلول الماضي، تتجاوز حدود الضوضاء المنصوص عليها في اللوائح.وأشارت "آس" إلى أن خطة مدريد في إجراء هذا التعديل الضروري ستكون بحلول الربيع المقبل، في الوقت الذي قرر فيه النادي تأجيل حفلات المغنية الإسبانية آيتانا، التي كان من المقرر إقامتها في 28 و29 ديسمبر/ كانون الأول إلى 27 و28 يونيو/ حزيران 2025.وسيكون هذا الوقت كافيا لتجهيز البرنابيو للامتثال لقانون تنظيم الحفلات الموسيقية، ومن المتوقع إعادة جدولة الحفلتين المؤجلتين لكل من لولا إنديغو.