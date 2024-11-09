قرعة "خليجي 26" اليوم.. تعرف على تصنيف المنتخبات المشاركة وكيفية التوزيع

نيوز – رياضة



تُسحب، اليوم السبت، قرعة النسخة السادسة من كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) التي تستضيفها الكويت، خلال الفترة ما بين 21 كانون الأول/ ديسمبر حتى الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبلين.





وتوجد ثماني منتخبات في خليجي 26 سيتم توزيعها على مجموعتين، بحيث يترأس المنتخب الكويتي المضيف المجموعة الأولى، ويأتي المنتخب حامل لقب النسخة السابقة (خليجي 25) التي أقيمت في البصرة، على رأس المجموعة الثانية.



وقبل القرعة، سيتم توزيع المنتخبات الستة المتبقية على ثلاث مستويات، وذلك حسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم 24 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

تصنيف المنتخبات قبل قرعة #خليجي_زين26 📋 pic.twitter.com/jnTx2JToEi — خليجي زين 26 (@KhaleejiZain) November 8, 2024

ووفقًا للتصنيف، سيضم المستوى العنابي القطري صاحب المركز (45 في التصنيف)، والأخضر السعودي (59 عالميًّا)، ويضم المستوى الثاني المنتخب الإماراتي (68) والمنتخب البحريني (76)، فيما يضم المستوى الثالث والأخير كلًّا من المنتخب العماني (80) والمنتخب اليمني (154)، على أن يتم سحب منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة، وبالتالي فإن المنتخبات في نفس المستوى لن تلقي في دور المجموعات.



وستكون بطولة خليجي 26 هي النسخة الرابعة التي تقام تحت مظلة كأس الخليج لكرة القدم بعد الأولى (النسخة 23)، والتي جرت في الكويت أيضًا عام 2017.



خليجي 26.. هل تكون نسخة استثنائية؟

شهدت عديد نسخ كأس الخليج التي أقيمت في السنوات الأخيرة، غياب منتخبات الصف عن المشاركة، حيث تفضل بعض الاتحادات اللعب بمنتخبات رديفة أو منتخبات أولمبية تحت 23 عامًا، بيد أن النسخة المقبلة السادسة والعشرين مرشحة لأن تكون استثنائية، من خلال حضور قوي متوقع لكل المنتخبات المشاركة، في ظل حاجة سبعة من أصل المنتخبات الثمانية لرفع جهوزيتها لاستكمال مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وتُقام مراسم قرعة خليجي 26 في فندق والدورف أستوريا الكويت، بحضور سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل رئيس كأس الخليج لكرة القدم، إلى جانب مسؤولي الاتحاد وممثلين عن المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، ونجوم سابقين.وتوجد ثماني منتخبات في خليجي 26 سيتم توزيعها على مجموعتين، بحيث يترأس المنتخب الكويتي المضيف المجموعة الأولى، ويأتي المنتخب حامل لقب النسخة السابقة (خليجي 25) التي أقيمت في البصرة، على رأس المجموعة الثانية.وقبل القرعة، سيتم توزيع المنتخبات الستة المتبقية على ثلاث مستويات، وذلك حسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم 24 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.ووفقًا للتصنيف، سيضم المستوى العنابي القطري صاحب المركز (45 في التصنيف)، والأخضر السعودي (59 عالميًّا)، ويضم المستوى الثاني المنتخب الإماراتي (68) والمنتخب البحريني (76)، فيما يضم المستوى الثالث والأخير كلًّا من المنتخب العماني (80) والمنتخب اليمني (154)، على أن يتم سحب منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة، وبالتالي فإن المنتخبات في نفس المستوى لن تلقي في دور المجموعات.وستكون بطولة خليجي 26 هي النسخة الرابعة التي تقام تحت مظلة كأس الخليج لكرة القدم بعد الأولى (النسخة 23)، والتي جرت في الكويت أيضًا عام 2017.شهدت عديد نسخ كأس الخليج التي أقيمت في السنوات الأخيرة، غياب منتخبات الصف عن المشاركة، حيث تفضل بعض الاتحادات اللعب بمنتخبات رديفة أو منتخبات أولمبية تحت 23 عامًا، بيد أن النسخة المقبلة السادسة والعشرين مرشحة لأن تكون استثنائية، من خلال حضور قوي متوقع لكل المنتخبات المشاركة، في ظل حاجة سبعة من أصل المنتخبات الثمانية لرفع جهوزيتها لاستكمال مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وباستثناء المنتخب اليمني، فإن المنتخبات السبعة الأخرى (قطر والسعودية والعراق والكويت وعُمان والإمارات والبحرين) تنافس بقوة في الدور الثالث الحاسم من تصفيات المونديال، بحثًا عن الحضور في أحد المركزين أو الثاني في كل مجموعة من المجموعات الثلاث، من أجل التأهل المباشر إلى المونديال.



وستتوقف التصفيات المونديالية بعد الجولتين المقبلتين، على أن تعود مجددًا شهر آذار/ مارس 2025، وبالتالي فإن كأس الخليج ستكون فرصة مواتيه للمنتخبات للحفاظ على الجهوزية، قبل استئناف الجولات الأربع الأخيرة الحاسمة من عمر المرحلة الثالثة الحاسمة.



*وضعية صعبة في التصفيات

وتعيش المنتخبات المُشاركة في خليجي 26 وضعية صعبة في التصفيات المونديالية، حيث يوجد المنتخبان الإماراتي والقطري في المركزين الثالث والرابع في المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط وبفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدرين إيران وأوزباكستان.



ويحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المنتخب العماني المركز الرابع في ذات المجموعة برصيد 3 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف عن المنتخب الكويتي، علمًا بأن المنتخب الكوي الجنوبي يتصدّر المجموعة برصيد 10 نقاط.



ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف عن المنتخب البحريني الرابع، علمًا بأن المنتخب الأسترالي يحتل المركز الثاني بذات الرصيد في المجموعة التي يتصدرها المنتخب الياباني برصيد 10 نقاط.