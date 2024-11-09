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مصطفى سعدون: حديث الإعلام والجماهير عن مباراة الأردن لا يشكل ضغطًا علينا

رياضة

2024-11-09 | 05:58
مصطفى سعدون: حديث الإعلام والجماهير عن مباراة الأردن لا يشكل ضغطًا علينا
691 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أكد مدافع منتخب العراق مصطفى سعدون، أن زملاءه ينتظرون بفارغ الصبر انطلاق مباراة الأردن في تصفيات آسيا الحاسمة، المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الأردني، يوم الخميس المقبل، في ملعب البصرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات، وسط توقعات بحضور جماهيري يلامس حاجز الـ65 ألف متفرج.

وقال سعدون، "منتخب العراق سيخوض مباراتين مهمتين أمام الأردن وعمان في تصفيات كأس العالم، نتيجة هاتين المباراتين ستحدد مدى قدرة العراق على التأهل إلى المونديال، لأننا نلعب أمام فرق تتنافس بشكل مباشر معنا، وخصوصًا المنتخب الأردني الذي يمتلك ذات الرصيد في المجموعة".

وأضاف: "تركيزنا ينصب حاليًّا على مواجهة الأردن لأنها مهمة وصعبة في ذات الوقت، ونحن نثق بأنفسنا لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهير العراق، التي تنتظر المباراة بفارغ الصبر تمامًا كما ننتظرها نحن اللاعبين، إذ نطمح في المضي قدمًا والانفراد بوصافة الترتيب في المجموعة".

وتابع: "الجمهور العراقي بحضوره الغفير والمتوقع في المباراة، سيمنحنا دافعًا كبيرًا لتقديم أفضل المستويات وتحقيق الفوز فيها، أعتقد أن الجمهور لن يتوقف عن الأهازيج والتشجيع طيلة دقائق المباراة، والمباريات التي تقام في البصرة عادة ما يكون الجمهور هو العلامة الفارقة فيها".

مصطفى سعدون: عُمان سيكون منافسًا صعبًا لمنتخب العراق
وأكمل: "جماهير العراق لا تحتاج إلى أي رسالة من قبل اللاعبين، هم سيحضرون بقوة ونحن نتشوق لرؤيتهم في مثل هذه المباريات، ولا هدف لدينا سوى إسعادهم من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الأردني الشقيق، الذي نكن له كل الاحترام والتقدير".

وتابع: "حديث الإعلام والجماهير عن مباراة الأردن لا يشكل ضغطًا علينا، بالعكس يمنحنا دافعًا أكبر وشحنًا معنويًّا لنكون بأفضل حال، بالتأكيد هي مباراة من ثلاث نقاط ونحن لا ننظر فقط لمواجهة الأردن، وإنما نفكر أيضًا بمواجهة المنتخب العماني الذي سيكون منافسًا صعبًا، لأنه سيلعب على أرضه وبين جماهيره"، بحسب winwin.

ويحتل منتخب العراق المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية الحاسمة، المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 7 نقاط، وهو ذات رصيد المنتخب الأردني الذي يحتل وصافة المجموعة، لكن منتخب النشامى يتقدم بفارق الأهداف عن أسود الرافدين.
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مصطفى سعدون

حديث الإعلام والجماهير عن مباراة الأردن لا يشكل ضغطًا علينا

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