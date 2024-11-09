3 إصابات بـ 40 دقيقة.. مدريد ينهار

واستضاف ريال مدريد
نظيره أوساسونا على ملعب
"سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري الإسباني مساء السبت.
المباراة المقامة حاليا شهدت عودة
المهاجم البرازيلي رودريغو للتشكيلة الأساسية
لريال مدريد
بعد غيابه، في الأيام الماضية بسبب الإصابة.
لكن بعد مرور 20 دقيقة، تعرض رودريغو لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب، ليشارك المغربي إبراهيم دياز بدلا منه.
وبعد 10 دقائق فقط، تعرض لاعب برازيلي آخر في تشكيلة ريال مدريد
للإصابة، مما أجبره على مغادرة الملعب.
وتمثلت الإصابة الجديدة في إدير ميليتاو مدافع الفريق
الملكي، حيث غادر على محفة في الدقيقة
الـ30 من اللقاء، ليشارك راؤول أسينسيو بدلا منه.
ورغم ذلك، فإن تلك الإصابات لم تمنع أصحاب الأرض من افتتاح التسجيل.
وجاء الهدف
عن طريق البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة
الـ34 من عمر اللقاء، ليتقدم ريال مدريد
1-0.
وكاد ريال مدريد
أن يتعرض لإصابة ثالثة في الشوط الأول بعدما سقط لوكاس فاسكيز ظهير أيمن الفريق
على الأرض بسبب معاناته من بعض الآلام.
لكن اللاعب الإسباني عاد ليستأنف المباراة بعدما تلقى العلاج من قبل الجهاز الطبي لبعض الدقائق خارج أرض الملعب.