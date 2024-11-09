3 إصابات بـ 40 دقيقة.. مدريد ينهار

واستضاف ريال نظيره أوساسونا على "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري الإسباني مساء السبت.المباراة المقامة حاليا شهدت المهاجم البرازيلي رودريغو للتشكيلة لريال بعد غيابه، في الأيام الماضية بسبب الإصابة.لكن بعد مرور 20 دقيقة، تعرض رودريغو لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب، ليشارك المغربي إبراهيم دياز بدلا منه.وبعد 10 دقائق فقط، تعرض لاعب برازيلي آخر في تشكيلة ريال للإصابة، مما أجبره على مغادرة الملعب.وتمثلت الإصابة الجديدة في إدير ميليتاو مدافع الملكي، حيث غادر على محفة في الـ30 من اللقاء، ليشارك راؤول أسينسيو بدلا منه.ورغم ذلك، فإن تلك الإصابات لم تمنع أصحاب الأرض من افتتاح التسجيل.وجاء عن طريق البرازيلي فينسيوس جونيور في الـ34 من عمر اللقاء، ليتقدم ريال 1-0.وكاد ريال أن يتعرض لإصابة ثالثة في الشوط الأول بعدما سقط لوكاس فاسكيز ظهير أيمن على الأرض بسبب معاناته من بعض الآلام.لكن اللاعب الإسباني عاد ليستأنف المباراة بعدما تلقى العلاج من قبل الجهاز الطبي لبعض الدقائق خارج أرض الملعب.