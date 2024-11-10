صلاح يغيب عن تشكيلة الفراعة في التصفيات الافريقية

ويواجه منتخب مصر منتخبي الرأس الأخضر وبوتسوانا يومي 15 و19 تشرين الثاني الجاري.
وشهدت القائمة التي ضمت 25 لاعبا، غياب محمد صلاح
نجم ليفربول الإنجليزي، وعدد آخر من اللاعبين البارزين مثل محمد النني وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة، بينما تواجد عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، إضافة إلى دعوة لاعب خط وسط نادي سيراميكا كليوباترا، محمود
زلاكا، للمرة الأولى.
وجاءت قائمة منتخب مصر على الشكل التالي:
حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، المهدي سليمان، محمد عواد
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، محمد شحاته، حسام عبد المجيد، محمد أحمد ربيعة، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي
خط الوسط: مروان عطية، محمود
صابر، عمر كمال، نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، مصطفي فتحي، طاهر محمد طاهر، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمود
عبد الحفيظ زلاكا، محمود
حسن تريزيغيه
خط الهجوم: أسامة فيصل، مصطفي محمد.
يذكر أن المنتخب المصري
يتربع عل عرش صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وضمن تأهله إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "المغرب 2025".
وفي ما يلي ترتيب المجموعة الثالثة (C):
1- مصر – 12 نقطة
2- بوتسوانا – 6 نقاط
3- الرأس الأخضر – 3 نقاط
4- موريتانيا – 3 نقاط.