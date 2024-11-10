صلاح يغيب عن تشكيلة الفراعة في التصفيات الافريقية

ويواجه منتخب مصر منتخبي الرأس الأخضر وبوتسوانا يومي 15 و19 تشرين الثاني الجاري.وشهدت القائمة التي ضمت 25 لاعبا، غياب محمد نجم ليفربول الإنجليزي، وعدد آخر من اللاعبين البارزين مثل محمد النني وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة، بينما تواجد عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، إضافة إلى دعوة لاعب خط وسط نادي سيراميكا كليوباترا، زلاكا، للمرة الأولى.وجاءت قائمة منتخب مصر على الشكل التالي:حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، المهدي سليمان، محمد عوادخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، محمد شحاته، حسام عبد المجيد، محمد أحمد ربيعة، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحيخط الوسط: مروان عطية، صابر، عمر كمال، نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، مصطفي فتحي، طاهر محمد طاهر، عمر مرموش، إبراهيم عادل، عبد الحفيظ زلاكا، حسن تريزيغيهخط الهجوم: أسامة فيصل، مصطفي محمد.يذكر أن المنتخب يتربع عل عرش صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وضمن تأهله إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "المغرب 2025".وفي ما يلي ترتيب المجموعة الثالثة (C):1- مصر – 12 نقطة2- بوتسوانا – 6 نقاط3- الرأس الأخضر – 3 نقاط4- موريتانيا – 3 نقاط.