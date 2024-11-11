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ما هي العوامل المحفزة للاعبي المنتخب العراقي لخطف نقاط مباراة الأردن؟

رياضة

2024-11-11 | 04:51
ما هي العوامل المحفزة للاعبي المنتخب العراقي لخطف نقاط مباراة الأردن؟
523 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يعول لاعبو منتخب العراق على عاملين مهمين للظفر بنقاط مباراتهم القادمة أمام المنتخب الأردني في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المتوقع أن يحضر 65 ألف متفرج لملعب البصرة الدولي "جذع النخلة"، الذي سيحتضن مباراة العراق والأردن في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية الحاسمة مساء يوم الخميس المقبل.

أمير العماري يوجه رسالة إلى جمهور منتخب العراق
وقال لاعب المنتخب العراقي أمير العماري، "يوم الخميس، تنتظرنا مباراة كبيرة أمام المنتخب الأردني، المنافس الصعب الذي تطور كثيرًا في السنوات الأخيرة، رغم صعوبة المباراة نحن نثق بقوتنا وقدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة لأننا فريق كبير أيضًا ونمتلك عناصر مميزة".

ووجّه رسالة إلى الجمهور قائلًا: "أتمنى من الجماهير العراقية أن تحضر بقوة للمباراة وأن تمنحنا الدعم الكافي، الجماهير عودتنا دائمًا على المساندة والحضور الغفير في البصرة"، مشيرًا إلى وجود عاملين سيساعدان أسود الرافدين في حصد نقاط المباراة، بقوله: "نحن نعول على جاهزيتنا والحضور الجماهيري لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، وأتمنى أن نتمكن من ذلك لتعزيز موقفنا في المجموعة الثانية من التصفيات".

وعن وضعه البدني ومدى جاهزيته، أكد العماري: "الكادر التدريبي لفريقي كركوفيا البولندي عمل بشكل كبير معي وساندني لكي أكون في أتم الجاهزية البدنية وأنا جاهز لخوض المباراة، سأحاول تقديم المساعدة لزملائي ونحن نلعب كفريق واحد نهاجم وندافع سوية ونأمل من جميع اللاعبين تقديم كل ما لديهم في المباراة".

الجماهير العراقية تشكل حافزًا كبيرًا للاعبي أسود الرافدين
بدوره، قال مدافع منتخب العراق مناف يونس، "الجماهير هي الداعم الأول لنا لتحقيق الفوز، نحن نعول بشكل كبير عليهم لكي يحضروا بأعداد غفيرة في يوم المباراة، اللعب في البصرة عادة ما يكون مختلفًا ومميزًا بفضل الجمهور ونأمل أن يتكرر المشهد مجددًا يوم الخميس المقبل".
 
وأضاف: "لاعبو منتخب العراق في أتم الجاهزية نفسيًا وبدنيًا وذهنيًا، نحن نتطلع إلى تحقيق النقاط كاملة في المباراة أمام فريق قوي مثل المنتخب الأردني، لأنه منافس مباشر لنا في التصفيات والفوز سيمنحنا الأفضلية في سباق التأهل إلى المونديال".

وأكمل: "المنتخب العراقي بطل كأس الخليج، نثق بقدراتنا وجاهزيتنا واللعب بين أرضنا وجماهيرنا يمنحنا ثقة أكبر لتحقيق الفوز، نأمل بأن لا نخيب ظن الجماهير وأن نقدم مباراة تليق باسم ومكانة العراق آسيويًا، ولا نهتم للتشكيلة من سيشارك ومن سيجلس على دكة البدلاء، المهم لدينا النتيجة فقط"، بحسب winwin.

ويستقر منتخب العراق في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 7 نقاط وهو رصيد المنتخب الأردني ذاته الذي يحتل وصافة المجموعة، لكن منتخب النشامى يتقدم بفارق الأهداف عن أسود الرافدين.
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العوامل المحفزة للاعبي المنتخب العراقي

خطف نقاط مباراة الأردن

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