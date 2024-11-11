ما هي العوامل المحفزة للاعبي المنتخب العراقي لخطف نقاط مباراة الأردن؟

ومن المتوقع أن يحضر 65 ألف متفرج لملعب الدولي "جذع النخلة"، الذي سيحتضن مباراة والأردن في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية الحاسمة مساء يوم الخميس المقبل.وقال لاعب المنتخب أمير العماري، "يوم الخميس، تنتظرنا مباراة كبيرة أمام المنتخب الأردني، المنافس الصعب الذي تطور كثيرًا في السنوات الأخيرة، رغم صعوبة المباراة نحن نثق بقوتنا وقدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة لأننا فريق كبير أيضًا ونمتلك عناصر مميزة".ووجّه رسالة إلى الجمهور قائلًا: "أتمنى من الجماهير العراقية أن تحضر بقوة للمباراة وأن تمنحنا الدعم الكافي، الجماهير عودتنا دائمًا على المساندة والحضور الغفير في البصرة"، مشيرًا إلى وجود عاملين سيساعدان أسود الرافدين في حصد نقاط المباراة، بقوله: "نحن نعول على جاهزيتنا والحضور الجماهيري لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، وأتمنى أن نتمكن من ذلك لتعزيز موقفنا في المجموعة الثانية من التصفيات".وعن وضعه البدني ومدى جاهزيته، أكد العماري: "الكادر التدريبي لفريقي كركوفيا البولندي عمل بشكل كبير معي وساندني لكي أكون في أتم الجاهزية البدنية وأنا جاهز لخوض المباراة، سأحاول تقديم المساعدة لزملائي ونحن نلعب كفريق واحد نهاجم وندافع سوية ونأمل من جميع اللاعبين تقديم كل ما لديهم في المباراة".بدوره، قال مدافع منتخب مناف يونس، "الجماهير هي الداعم الأول لنا لتحقيق الفوز، نحن نعول بشكل كبير عليهم لكي يحضروا بأعداد غفيرة في يوم المباراة، اللعب في عادة ما يكون مختلفًا ومميزًا بفضل الجمهور ونأمل أن يتكرر المشهد مجددًا يوم الخميس المقبل".