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بمشاركة المخضرمين.. كلاسيكو أساطير في ارض الساموراي

رياضة

2024-11-12 | 12:11
بمشاركة المخضرمين.. كلاسيكو أساطير في ارض الساموراي
775 مشاهدة

تستعد اليابان لاستضافة كلاسيكو تاريخي يجمع قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد، بمشاركة عدد من أساطير الناديين.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وستكون بمثابة تكريم للمسيرة الحافلة للإسباني أندريس إنييستا أسطورة برشلونة ومنتخب الماتادور، حيث سيرتدي مرة أخرى قميص الفريق الكتالوني بعد غياب دام 6 سنوات ونصف السنة.

وكان إنييستا أمضى 5 سنوات في اليابان مع نادي فيسيل كوبي، بعد رحيله عن برشلونة في صيف 2018، لذا فإنه قرر اختيار أرض الساموراي لتكون المكان المناسب للاحتفاء بمسيرته.

تشمل قائمة نجوم ريال مدريد التي ستشارك في كلاسيكو الأساطير المنتظر أسماء لامعة مثل البرازيلي روبرتو كارلوس، والإسباني إيكر كاسياس، والبرتغالي لويس فيغو (الذي ارتدى قميص برشلونة أيضا).

بينما يمثل برشلونة أساطير مثل أندريس إنييستا الذي أعلن مؤخرا اعتزاله كرة القدم نهائيا، وتشافي هيرنانديز الذي كان مدربا للفريق حتى الموسم الماضي.

وستقام المباراة على ملعب أجيوموتو في طوكيو، وستبدأ الساعة 2 مساء بالتوقيت المحلي (الساعة 6 صباحا بتوقيت إسبانيا).

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في اليابان، وهي المباراة الثانية على التوالي بعد المباراة التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وبالإضافة إلى إنييستا وتشافي، ستشاهد الجماهير أسماء لامعة أخرى مثل البرازيلي ريفالدو، والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، والكرواتي بويان، والمكسيكي رافائيل ماركيز، والأرجنتيني خافيير سافيولا الذين سيمثلون فريق أساطير برشلونة.

أما فريق أساطير ريال مدريد فسيضم بالإضافة إلى روبرتو كارلوس وإيكر كاسياس ولويس فيغو، أسماء أخرى مثل جوليو باوتيستا وستيف مكمانمان وسافيو بورتوليني وإيفان كامبو، مع احتمال إضافة بعض الأسماء المفاجئة.

وتشارك شركة (NSN)، التي شارك إنييستا في تأسيسها، في تنظيم هذا الحدث، وتتوافر تذاكر المباراة بالفعل عبر الموقع الرسمي للحدث ومنصة "Lawson Tickets".
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