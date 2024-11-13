كاساس: الفوز بمباراة الأردن لا يعني التأهل.. وعطوان: مباراة العمر بالنسبة لنا

ومن المتوقع أن يحضر 65 ألف متفرج لملعب الدولي "جذع النخلة"، الذي سيحتضن مباراة والأردن في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية الحاسمة مساء يوم غد الخميس.وذكر كاساس في الصحفي الخاص مباراة والأردن وحضره مراسل السومرية، ان "الجميع يعلم ما أهمية هذه المباراة بصراع المركز الثاني، لافتا الى ان الفوز لا يعني التأهل والخسارة لا تعني الانسحاب ولكن الفوز مهم جداً بالنسبة لنا في سباق التأهل لكأس العالم، ونطالب الجماهير بمواصلة دعمنا في جميع دقائق المباراة".وأضاف ان "المنتخب جاهز لجميع الاحتمالات والجمهور واع ويعلم مدى أهمية المباراة"، مبينا، "درسنا نقاط القوة والضعف لدى منتخب الأردن والوضع تغير كثيرا عن المباراة التي خضناها بكأس آسيا".وكشف كاساس ان "الحارس جلال حسن لديه اصابة وستحدد جاهزيته اليوم ونملك الثقة الكاملة بباقي حراس المرمى في حال لم يشارك في المباراة".وفي السياق نفسه، أكد لاعب المنتخب الوطني أمجد عطوان في الصحفي لمباراة الأردن ان "الجميع يعلم بأهمية المباراة ونحن مستعدون لها وسنواجه منتخبا جيدا ونتمنى حصد النقاط الثلاث"، مشيرا الى ان المباراة مهمة واللاعبين مستعدون لخوض هكذا تحدي ونعتبرها مباراة العمر بالنسبة لنا".وحصد المنتخب 7 نقاط في أربع مباريات بالتصفيات الآسيوية الحاسمة، إذ فاز على كل من عمان وفلسطين بنتيجة 1-0، وتعادل مع الكويت من دون أهداف، فيما خسر أمام كوريا الجنوبية 3-2، ليحتل المركز الثالث متخلفًا عن المنتخب الأردني (الوصيف) بفارق الأهداف.يذكر أن محافظة قررت تعطيل الدوام الرسمي لموظفي الدولة يوم الخميس المقبل، من أجل إتاحة الفرصة للجميع للتوجه مبكرًا إلى الملعب، وحضور المواجهة المرتقبة.