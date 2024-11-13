Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تعلن تنفيذ ضربات على أهداف في سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

منتخب الأردن يراهن على 5 عوامل للفوز على العراق.. ما هي؟

رياضة

2024-11-13 | 03:15
منتخب الأردن يراهن على 5 عوامل للفوز على العراق.. ما هي؟
2,828 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

مع اقتراب الموعد ترتفع حالة الترقب، إذ يتبقى قرابة 30 ساعة حتى يكون استاد جذع النخلة مسرحاً لأحداث اللقاء المثير والمهم الذي يجمع العراق وضيفه منتخب الأردن يوم غد الخميس في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا الحاسمة والمؤهلة لكأس العالم 2026.

ومنذ فوز الأردن على العراق 3-2 في مباراة شهدت أحداثًا دراماتيكية ضمن دور الستة عشرة من بطولة كأس آسيا التي أقيمت في قطر، والجماهير تنتظر أن يتجدد اللقاء، وكأنها مواجهة الإياب والرد، رغم أنهما هذه المرة سيتواجهان في منافسة أخرى مختلفة.

ومنذ حصول النشامى على وصافة كأس آسيا لأول مرة بتاريخه، فإن كثيرًا من الأمور تغيرت للأفضل على صعيد المنتخب الأردني، فالثقة بتحقيق الفوز، والإيمان بالقدرات، وتوسيع مدارك الأحلام والطموحات، أصبحت سمة لمشوارهم في تصفيات كأس العالم 2026.

وتكمن قوة المواجهة وأهميتها بالتكافؤ الفني والنقطي، فكلاهما يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم ولكل منهما 7 نقاط، خلف المتصدر المنتخب الكوري الجنوبي برصيد 10 نقاط وهو الذي سجل الفوز على كلاهما وأشعل الصراع على البطاقة الثانية فيما بينهما.

وبحسب تقارير عربية، فان منتخب الأردن يراهن على 5 عوامل في موقعة الخميس، رغم التأكيد على عنصر التكافؤ فيما بينهما.

*عودة التعمري وتعافي النعيمات
تشكل عودة موسى التعمري نجم منتخب الأردن إضافة فنية ومعنوية مهمة، حيث لم يشارك في التصفيات الحاسمة سوى في مباراة الافتتاح أمام الكويت التي سجل فيها هدفًا وأصيب في الدقيقة 64، ومنذ ذلك الوقت غاب محترف مونبلييه الفرنسي عن مواجهات فلسطين وكوريا الجنوبية وسلطنة عُمان.
وزادت ثقة النشامى مع عودة التعمري الذي يعد أهم لاعب في تاريخ الكرة الأردنية، والأغلى قيمة سوقية في تاريخ المنتخب، حيث بلغت قيمته السوقية 8 ملايين يورو، ويشكل دافعًا وحافزًا للاعبين خلال مباراة العراق.

وظهرت جليًا حالة الارتياح التي سيطرت على تصريحات جمال سلامي مدرب المنتخب الأردني أمس على هامش حصة تدريبية عندما كشف أن عودة التعمري وحدها تعد إضافة مهمة قبل لقاء العراق.

كذلك فإن يزن النعيمات ورغم مشاركته في المباريات الماضية أمام فلسطين وكوريا الجنوبية وعُمان إلا أن اللاعب كان يعاني من إصابة، لكنه اليوم تعافى منها، وسيكون جاهزًا برفقة التعمري للعب ضمن التشكيلة الرئيسة وهذا سيخلق زخمًا هجوميًا مهمًا سيساعد الأردن على تسجيل الأهداف وبالتالي تعزيز الفرصة بتحقيق الفوز.

ومع المشاركة المتوقعة للتعمري والنعيمات منذ البداية وانضمامهما لمحمود مرضي وعلي علوان فإنهم سيعودون لتشكيل مثلث الرعب لمدافعي منتخب العراق.

*نتائج الأردن خارج ملعبه
درجت العادة أن منتخب النشامى يبدع عندما يلعب خارج أرضه، فإنجازه الآسيوي تحقق في قطر، وسبق له أن توج بطلًا للدورة العربية عام 1997 التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت.

منتخب النشامى سيخوض المواجهة في أرض العراق، وفرصة تحقيقه للفوز ستكون واردة ولا سيما أن السر وراء إبداع اللاعبين في المباريات التي تقام خارج القواعد، أنهم يلعبون على ملاعب مثالية من حيث الأرضية المناسبة التي تمنحهم القدرة على نثر فنونهم وتساعدهم على تطبيق أفكار المدرب، فضلًا عن أنهم يكونون بعيدين عن أي ضغط جماهيري فيظهرون في حالة تركيز ذهني متقدمة.

وما قدمه النشامى في كأس آسيا من أداء غير مسبوق في تاريخ المنتخب، لم يقدمه على ملاعبه في عمان لأنها تفتقد للبنية التحتية المناسبة، وأحيانًا تشكل لهم عائقًا في تقديم المطلوب منهم.

*الجماهير العراقية سلاح ذو حدين
احتشاد الجماهير العراقية في المواجهة المرتقبة وترقبهم لموعد هذه المواجهة والحديث عنها منذ فترة طويلة، قد يشكل ضغطًا كبيرًا على منتخب العراق وجهازه الفني أكثر منه على الأردن، وهذا قد يساعد اللاعبين على التعامل مع معطيات اللقاء بتركيز عالٍ على عكس منافسهم أسود الرافدين الذين سيجدون أنفسهم أمام ضغط نفسي كبير.

وما يزيد الضغوط على منتخب العراق أنه سيكون مطالبًا بتحقيق الفوز فقط، وإذا مرت الدقائق دون أن يتقدم فإن حالة الضغوط سترتفع سواء في أرضية الملعب أو المدرجات وهو ما قد يصب في صالح منتخب النشامى.

وسيكون التعادل بالنسبة للأردن مقبولاً على عكس نظيره العراقي الذي سيبحث عن الفوز بهدف رد الاعتبار بعد الخسارة بكأس آسيا، فضلاً عن كونه يلعب بأرضه وبين جماهيره، وهذا كافٍ ليزيد من حالة الضغط على منتخب أسود الرافدين.

*الإصابات ومصير مدرب العراق
كشفت العديد من الأخبار القادمة من العراق غياب أكثر من لاعب عن المباراة يتقدمهم محترف هيرينفين الهولندي دانيلو السعد، وشهد الثلاثاء تداول أنباء بشأن إمكانية غياب اللاعب زيد تحسين بعد تعرضه لتمزق في الرباط الجانبي، فيما يتمثل الغياب الوحيد بصفوف منتخب الأردن بنور الروابدة ويمكن تعويضه بوجود الثنائي رجائي عايد وإبراهيم سعادة.

وتشكل المواجهة بالوقت ذاته تحديًا خاصًا لمدرب العراق كاساس، فالخسارة قد تهدد مستقبله مع المنتخب، خاصة أنه تعرض لعديد الانتقادات بالفترة الماضية بشأن أداء المنتخب واختيارات اللاعبين.

*الجاهزية التنافسية لمنتخب النشامى أعلى
لأول مرة منذ انطلاق التصفيات الحاسمة، يصل لاعبو منتخب الأردن لقمة الجاهزية، وكان ذلك يشكل مصدر قلق للمدرب السلامي، وواجه منتخب الأردن في بداية المشوار منتخب الكويت وبعض اللاعبين لم يكن قد حدد وجهته الاحترافية، وثمة لاعبين لم يشاركوا مع فرقهم، لكن الأيام الماضية شهدت مشاركة معظم اللاعبين مع فرقهم مما رفع من جاهزيتهم النفسية والذهنية والفنية والبدنية والتنافسية.

فموسى التعمري لعب 73 دقيقة قبل يومين مع فريق مونبلييه في الدوري الفرنسي، فيما كان يزن النعيمات في بداية المشوار بلا نادٍ قبل أن يستقر مع العربي القطري ويشارك في مبارياته ويرفع من مقدار جاهزيته، ولاعبو الحسين إربد والوحدات يقدمون مستويات مميزة في دوري أبطال آسيا 2.

المصدر: winwin
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

منتخب الأردن يراهن على 5 عوامل

الفوز على العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
السومرية ترصد وصول المنتخب الأردني الى مطار البصرة الدولي (شاهد)
04:26 | 2024-11-13
مشاهد حصرية من تدريبات المنتخب العراقي في ملعب "جذع النخلة"
03:34 | 2024-11-13
كاساس: الفوز بمباراة الأردن لا يعني التأهل.. وعطوان: مباراة العمر بالنسبة لنا
02:30 | 2024-11-13
جائزة مميزة لفينيسيوس في ريال مدريد
14:27 | 2024-11-12
الحبس لنجم الأهلي المصري إمام عاشور 6 أشهر
13:18 | 2024-11-12
منتخب الإكوادور يفقد أحد نجومه بحادث سير
12:12 | 2024-11-12
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بعد عقود من التوقف.. ما أهمية التعداد السكاني في العراق؟‎
Play
بعد عقود من التوقف.. ما أهمية التعداد السكاني في العراق؟‎
04:20 | 2024-11-13
مشاهد حصرية من تدريبات المنتخب العراقي في ملعب "جذع النخلة"
Play
مشاهد حصرية من تدريبات المنتخب العراقي في ملعب "جذع النخلة"
03:34 | 2024-11-13
تخلّص من حموضة المعدة بواسطة هذه الأطعمة.. قيديو
Play
تخلّص من حموضة المعدة بواسطة هذه الأطعمة.. قيديو
03:32 | 2024-11-13
رغم تجاوز عقبة رئاسة البرلمان.. جلسات المجلس معلقة‎
Play
رغم تجاوز عقبة رئاسة البرلمان.. جلسات المجلس معلقة‎
02:15 | 2024-11-13
التسريبات الصوتية: سلاح جديد في الصراعات السياسية‎
Play
التسريبات الصوتية: سلاح جديد في الصراعات السياسية‎
01:51 | 2024-11-13
استهداف منزل بعبوة ناسفة في ميسان (فيديو)
Play
استهداف منزل بعبوة ناسفة في ميسان (فيديو)
15:10 | 2024-11-12
خلافات سياسية تعصف بحكومة صلاح الدين ‎
Play
خلافات سياسية تعصف بحكومة صلاح الدين ‎
13:18 | 2024-11-12
ستدفع الأجور من المنزل.. محافظة بغداد توضح الية عمل "خدمة مولدتي"
Play
ستدفع الأجور من المنزل.. محافظة بغداد توضح الية عمل "خدمة مولدتي"
11:21 | 2024-11-12
مواطن يتعرض للاعتداء والمنع من دخول شقته بمجمع سكني في بغداد
Play
مواطن يتعرض للاعتداء والمنع من دخول شقته بمجمع سكني في بغداد
07:35 | 2024-11-12
حظر التجوال بسبب التعداد السكاني!
Play
حظر التجوال بسبب التعداد السكاني!
06:14 | 2024-11-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.