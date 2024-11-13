ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على صفقة من "البريميرليج"

ومن بين المدافعين المتألقين حاليا على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى، يبرز نجم نوتنجهام فورست الإنجليزي موريلو سانتياجو دوس سانتوس.وتواجد اللاعب صاحب الـ"22 عاما" هذه الأيام في معسكر منتخب البرازيل استعدادا لخوض مباراتين في تصفيات الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.ويتابع عمالقة أوروبا هذا اللاعب الشاب في موسمه الثاني بالبريمييرليج، إذ جس تشيلسي ويوفنتوس بالفعل الموسم الماضي النبض من أجل الحصول على خدماته.ولم يغلق رجل الأعمال اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نوتنجهام الباب في وجه صفقة ضخمة ينتقل بموجبها اللاعب الذي وقع مع النادي في 2023 قادما من كورينثيانز البرازيلي مقابل 12 مليون يورو.لعب موريلو 27 مباراة بقميص كورينثيانز ثم رحل إلى نوتنجهام الذي خاض معه 36 مباراة بين البريميير ليج وكأس الاتحاد الإنجليزي، ويقدم أداء هذا الموسم مع نوتنجهام الذي أصبح الحصان الأسود في الدوري ولعب الجولات الـ11 التي أقيمت حتى الآن من البريمييرليج.ويبحث برشلونة حاليا عن مدافع لتدعيم الخط الخلفي، بناء على طلب المدرب هانز فليك، إلا أن نقص الموارد المالية يحول دون ذلك، حسبما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الأربعاء.وقالت الصحيفة إن "موريلو يتمتع بالقوة البدنية والإقدام وبناء الهجمات بشكل صحيح، ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر كذلك".كما أكدت أن يفكر هو الآخر في ضم اللاعب نظرا لحاجته لتقوية خط دفاعه بعد إصابة إيدير ميليتاو بالرباط الصليبي للمرة الثانية، واستمرار غياب ديفيد ألابا، إضافة إلى داني كارفاخال الذي تأكد غيابه حتى نهاية الموسم.