شاهد: الأجواء في محيط ملعب البصرة.. استعدادات مكثفة والاف المقاعد الأردنية "ستكون خالية"

وانتشرت عناصر من الأجهزة الأمنية المختلفة وفرضت إجراءات امنية واحترازية لمنع أي محاولات احتكاك او إساءة بين الجمهورين والأردني.وقال مراسل انه تم حجز 4 الاف مقعد للجمهور الأردني مع حجز اكثر من الفي بطاقة للاردنيين حتى حيث من المتوقع ان يصل اقل من هذا العدد وهو ما يعكسه ضعف الاقبال الأردني على البطاقات حتى الان، بالرغم من ان حصة الجمهور الأردني تبلغ 5 الاف شخص، ما يعني ان حوالي الفي مقعد او اكثر ربما ستبقى فارغة.وبدأت الجماهير العراقية بالتوافد الى ملعب جذع النخلة منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس أي قبل 12 ساعة من موعد المباراة مع وجود حماس كبير للمباراة التي يريد العراقيون "الثأر" فيها من الأردن بعد المباراة الجدلية لبطولة كأس اسيا في مطلع العام الماضي عندما خسر بـ3 اهداف مقابل هدفين امام الأردن مع الطرد الجدلي لايمن حسين.