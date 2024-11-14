6 شاشات عملاقة في بغداد لنقل مباراة الأسود والنشامى.. أين مواقعها؟

وذكرت الأمانة في بيان ورد لـ نيوز، انه "دعما لحملة (يلّه لكاس العالم) التي اطلقها رئيس محمد شياع السوداني وبتوجيه من عمار كاظم سيتم نقل مباراة منتخبنا الوطني امام المنتخب الاردني عبر الشاشات العملاقة في عدة هي:-حديقة الامة- ساحة .-حديقة السلام منطقة الحرية ضمن قاطع بلدية الشعلة .-حديقة في منطقة البياع ضمن قاطع بلدية الرشيد.-حدائق الزوراء.-المقبرة الملكية منطقة الاعظمية.- ساحة السراي قرب زقاق المتنبي.