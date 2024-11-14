تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن بتصفيات كأس العالم والبث المباشر

تعد المباراة إحدى أهم قمم الجولة الحالية من التصفيات، حيث يعيش الفريقان خضم منافسة شرسة على قمة المجموعة مع منتخب كوريا الجنوبية.
ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبفارق 3 نقاط عن المنتخب الكوري، ويقع المنتخب العراقي
في المركز الثالث بفارق الأهداف.
وفي هذا التقرير نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة الأردن والعراق اليوم في الدور الثالث من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، وكيفية مشاهدة البث المباشر..
*القنوات الناقلة لمباراة الأردن والعراق اليوم في تصفيات كأس العالم 2026
تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية ببث مواجهات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 آسيا، وذلك في الوطن العربي
والشرق الأوسط.
وستقوم بتخصيص قناة beIN Sports HD 4 لبث مباراة الأردن والعراق، كما تنقل قناة الكأس 6 المباراة عبر شاشتها.
*تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم 2026
يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة الأردن والعراق في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، عبر الأقمار الصناعية المختلفة على الترددات التالية:
كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأردن والعراق اليوم
يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الأردن والعراق عن طريق الاشتراك في تطبيق TOD، أو من خلال خدمة beIN connect.
موعد مباراة الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم 2026
موعد مباراة الأردن والعراق في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 آسيا، هو اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024.
وتنطلق صافرة بداية القمة العربية
المثيرة الساعة السابعة والرابع مساءً بتوقيت بغداد.