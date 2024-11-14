تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن بتصفيات كأس العالم والبث المباشر

تعد المباراة إحدى أهم قمم الجولة الحالية من التصفيات، حيث يعيش الفريقان خضم منافسة شرسة على قمة المجموعة مع منتخب كوريا الجنوبية.ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبفارق 3 نقاط عن المنتخب الكوري، ويقع المنتخب في المركز الثالث بفارق الأهداف.وفي هذا التقرير نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة الأردن والعراق اليوم في الدور الثالث من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، وكيفية مشاهدة البث المباشر..تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية ببث مواجهات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 آسيا، وذلك في الوطن والشرق الأوسط.وستقوم بتخصيص قناة beIN Sports HD 4 لبث مباراة الأردن والعراق، كما تنقل قناة الكأس 6 المباراة عبر شاشتها.يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة الأردن والعراق في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، عبر الأقمار الصناعية المختلفة على الترددات التالية:يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الأردن والعراق عن طريق الاشتراك في تطبيق TOD، أو من خلال خدمة beIN connect.موعد مباراة الأردن والعراق في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 آسيا، هو اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024.وتنطلق صافرة بداية القمة المثيرة الساعة السابعة والرابع مساءً بتوقيت بغداد.