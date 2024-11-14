إيران تهزم كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم

وبدا وكأن المنتخب الإيراني قد حسم الفوز في الشوط الذي أنهاه بتقدم مريح بثلاثة أهداف نظيفة من توقيع قائدي في 29 ومحمد محبي (هدفين) في الدقيقتين 41 و45، ولكن منتخب كوريا الشمالية انتفض في الشوط الثاني وكاد يقلب الطاولة على الإيرانيين.وتغيرت مجريات المباراة مع طرد المدافع الإيراني شجاع خليل زاده في 52، حيث سجلت كوريا الشمالية هدف تقليص الفارق 1-3 بعد أربع دقائق فقط من طرد خليل زاده، وجاء بنيران صديقة للاعب طاريمي.وبعدها بثلاث دقائق، أشعل اللاعب كيم يو سونغ أجواء المباراة بتسجيله هدفا لكوريا الشمالية في 59.وفي 67، أتيحت فرصة ذهبية لمنتخب لقتل المباراة وحسم الفوز عندما تحصل على ركلة جزاء لكن المهاجم طارمي أهدرها برعونة.واللافت أن طارمي قدم شوطين متباينين، حيث صنع ثلاثة أهداف في الشوط قبل أن يسجل هدفا في مرماه ويهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني.ولحسن حظ مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، فقد تمساك المنتخب الإيراني وحافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة ليظفر بثلاث نقاط ثمينة.وانفرد المنتخب الإيراني مؤقتا بصدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط من أربع مباريات لأوزبكستان، و4 لكل من الإمارات وقطر، و3 لقرغيزستان، ونقطتين لكوريا الشمالية.