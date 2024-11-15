العراق ضمن السيناريو الأسوأ.. حصيلة هزيلة للمنتخبات العربية بعد انتصاف تصفيات آسيا المونديالية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
موقف أمريكي جديد يخص الغارات على ضاحية بيروت​
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العراق ضمن السيناريو الأسوأ.. حصيلة هزيلة للمنتخبات العربية بعد انتصاف تصفيات آسيا المونديالية

رياضة

2024-11-15 | 03:24
العراق ضمن السيناريو الأسوأ.. حصيلة هزيلة للمنتخبات العربية بعد انتصاف تصفيات آسيا المونديالية
1,818 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

لم تقدم المنتخبات العربية أفضل مستوياتها في الجولات الخمس الأولى، من الدور الثالث في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، لدرجة أن ترتيب التصفيات الحالي يشير إلى تأهل فريق عربي واحد للمونديال بصفة مباشرة.

ويزداد الطين بلة، حينما نتذكر أن تأهل فريق عربي واحد يُعد أمرًا مضمونًا، وفق نظام تصفيات آسيا المونديالية، الذي يقضي بحصول المنتخبين صاحبَي المركزين الأول والثاني في ترتيب كل مجموعة، على مقعد مباشر في المونديال القادم.

وتتألف المجموعة الثانية من 6 منتخبات، 5 منها عربية، ما يعني أن هناك منتخبًا عربيًّا على الأقل سينهي منافسات هذه المجموعة في أحد المركزين الأول والثاني، ما يعني ضمان تأهله إلى المونديال.

*المجموعة الأولى في تصفيات آسيا المونديالية
تضم المجموعة الأولى منتخبين عربيين (قطر والإمارات)، بجانب إيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية. وبالرغم من تحقيق الفريقين القطري والإماراتي الفوز في الجولة الخامسة، على أوزبكستان وقيرغيزستان تواليًا، يشير ترتيب المجموعة الحالي إلى وجود إيران في الصدارة، و"الأوزبك" بالوصافة.

وأشار نجم منتخب قطر، أكرم عفيف، إلى هذه النقطة؛ حين قال إن إنهاء تصفيات آسيا في اللحظة الراهنة، سيعني باختصار أن "العنابي" لن يتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

وينطبق الوضع نفسه على منتخب الإمارات، الذي سبق له المشاركة في نهائيات كأس العالم مرة واحدة، ترجع إلى نسخة 1990 بإيطاليا.

*ترتيب المجموعة الأولى بعد مرور 5 جولات
-منتخب إيران- 13 نقطة.
-منتخب أوزبكستان- 10 نقاط.
-منتخب الإمارات- 7 نقاط.
-منتخب قطر- 7 نقاط.
-منتخب قيرغيزستان- 3 نقاط.
-منتخب كوريا الشمالية- نقطتان.

*المجموعة الثانية.. السيناريو الأسوأ
كما أوضحنا أعلاه، يُعد تأهل منتخب عربي واحد بصفة مباشرة من المجموعة الثانية بمثابة "النتيجة الأسوأ"، بسبب وجود 5 منتخبات عربية من أصل 6.

ويشير ترتيب المجموعة الحالي إلى انفراد المنتخب "غير العربي" الوحيد (كوريا الجنوبية) بالصدارة، برصيد 13 نقطة، فيما تأتي المنتخبات العربية الخمسة (الأردن، العراق، عمان، الكويت، فلسطين) تباعًا من المركز الثاني حتى المركز السادس.

*ترتيب المجموعة الثانية بعد مرور 5 جولات
-منتخب كوريا الجنوبية- 13 نقطة.
-منتخب الأردن- 8 نقاط.
-منتخب العراق- 8 نقاط.
-منتخب عمان- 6 نقاط.
-منتخب الكويت- 3 نقاط.
-منتخب فلسطين- نقطتان.

*المجموعة الثالثة.. مثل الأولى
في المجموعة الثالثة، يتنافس منتخبان عربيان (السعودية والبحرين)، ولكن لا يحتل كلا المنتخبين المركز الأول أو الثاني، بعد مرور 5 جولات كاملة، أي بعد انتصاف منافسات المجموعة.


وتنفرد اليابان بصدارة المجموعة، برصيد 10 نقاط، علمًا أن "أحفاد الساموراي" خاضوا مباراة أقل، فيما تأتي أستراليا ثانية بـ6 نقاط، مُتقدمةً بفارق الأهداف على السعودية الثالثة، والصين الرابعة. أما البحرين، فتأتي خامسة برصيد 5 نقاط.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد مرور 5 جولات
-منتخب اليابان- 10 نقاط من 4 مباريات.
-منتخب أستراليا- 6 نقاط.
-منتخب السعودية- 6 نقاط.
-منتخب الصين- 6 نقاط.
-منتخب البحرين- 5 نقاط.
-منتخب إندونيسيا- 3 نقاط من 4 مباريات.






Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

العراق ضمن السيناريو الأسوأ

حصيلة هزيلة للمنتخبات العربية

تصفيات آسيا المونديالية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
شباب العراق يخسر امام نظيره الاوزبكي بمباراة تجريبية
07:18 | 2024-11-15
ليونيل ميسي يهين حكم مباراة الأرجنتين وباراغواي بكلمات قاسية
06:46 | 2024-11-15
"فيفا" يكشف عن تصميم مهيب لكأس مونديال الأندية 2025
05:47 | 2024-11-15
"ليس اللاعب الذي اشتريته".. مبابي يحبط رئيس ريال مدريد
05:24 | 2024-11-15
خيبة أمل بأداء هزيل.. لماذا تعادل المنتخب العراقي أمام نظيره الأردني امس؟
04:00 | 2024-11-15
بالأرقام وعدد النقاط.. قائمة بمستويات لاعبي العراق والأردن خلال مباراة الامس
02:35 | 2024-11-15
مباراة العراق والاردن اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق
33.72%
02:30 | 2024-11-14
مباراة العراق والاردن اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق
02:30 | 2024-11-14
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن بتصفيات كأس العالم والبث المباشر
29.22%
05:50 | 2024-11-14
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن بتصفيات كأس العالم والبث المباشر
05:50 | 2024-11-14
أجواء ملعب البصرة قبيل مباراة العراق والأردن (فيديو)
Play
13.76%
08:31 | 2024-11-14
أجواء ملعب البصرة قبيل مباراة العراق والأردن (فيديو)
08:31 | 2024-11-14
المنتخب العراقي يواجه مأزقا كبيرا عشية مباراته ضد الأردن
10.63%
12:36 | 2024-11-13
المنتخب العراقي يواجه مأزقا كبيرا عشية مباراته ضد الأردن
12:36 | 2024-11-13
بتصفيات المونديال.. انطلاق مباراة العراق والاردن في البصرة
6.91%
11:15 | 2024-11-14
بتصفيات المونديال.. انطلاق مباراة العراق والاردن في البصرة
11:15 | 2024-11-14
أول تعليق لكاساس بعد مباراة اليوم
5.76%
14:27 | 2024-11-14
أول تعليق لكاساس بعد مباراة اليوم
14:27 | 2024-11-14
المزيد
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

ترامب يبيع البوظة في الشارع.. ماذا يحصل؟
Play
ترامب يبيع البوظة في الشارع.. ماذا يحصل؟
05:58 | 2024-11-15
تصادم قطار وشاحنة في البصرة (فيديو)
Play
تصادم قطار وشاحنة في البصرة (فيديو)
12:27 | 2024-11-14
أجواء ملعب البصرة قبيل مباراة العراق والأردن (فيديو)
Play
أجواء ملعب البصرة قبيل مباراة العراق والأردن (فيديو)
08:31 | 2024-11-14
أهالي معسكر الرشيد في بغداد مهددون بإزالة منازلهم .. ما القصة؟
Play
أهالي معسكر الرشيد في بغداد مهددون بإزالة منازلهم .. ما القصة؟
08:00 | 2024-11-14
"مجمع المصطفى" خارج خدمات البلدية يعيش وضعاً مأساوياً!
Play
"مجمع المصطفى" خارج خدمات البلدية يعيش وضعاً مأساوياً!
06:47 | 2024-11-14
وزيرة المالية متهمة بتلكؤ مشاريع محافظات العراق نتيجة توقف التمويل!
Play
وزيرة المالية متهمة بتلكؤ مشاريع محافظات العراق نتيجة توقف التمويل!
05:46 | 2024-11-14
الاسباب مجهولة.. اعضاء مجلس محافظة الديوانية يتنقلون بين كتلة واخرى!
Play
الاسباب مجهولة.. اعضاء مجلس محافظة الديوانية يتنقلون بين كتلة واخرى!
02:40 | 2024-11-14
الجماهير العراقية تتوافد الى ملعب البصرة قبل 12 ساعة من المباراة مع الأردن (فيديو)
Play
الجماهير العراقية تتوافد الى ملعب البصرة قبل 12 ساعة من المباراة مع الأردن (فيديو)
01:40 | 2024-11-14
ازمات مجالس المحافظات تتصدر الواجهة من جديد.. صراعات للحصولِ على المناصب الارفع!
Play
ازمات مجالس المحافظات تتصدر الواجهة من جديد.. صراعات للحصولِ على المناصب الارفع!
15:42 | 2024-11-13
حوارات سياسية تجري في السليمانية واربيل.. ما الهدف منها؟
Play
حوارات سياسية تجري في السليمانية واربيل.. ما الهدف منها؟
14:39 | 2024-11-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.