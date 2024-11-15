العراق ضمن السيناريو الأسوأ.. حصيلة هزيلة للمنتخبات العربية بعد انتصاف تصفيات آسيا المونديالية

ويزداد الطين بلة، حينما نتذكر أن تأهل فريق واحد يُعد أمرًا مضمونًا، وفق نظام تصفيات آسيا المونديالية، الذي يقضي بحصول المنتخبين صاحبَي المركزين والثاني في ترتيب كل مجموعة، على مقعد مباشر في المونديال القادم.وتتألف المجموعة الثانية من 6 منتخبات، 5 منها عربية، ما يعني أن هناك منتخبًا عربيًّا على الأقل سينهي منافسات هذه المجموعة في أحد المركزين والثاني، ما يعني ضمان تأهله إلى المونديال.*المجموعة الأولى في تصفيات آسيا الموندياليةتضم المجموعة الأولى منتخبين عربيين (قطر والإمارات)، بجانب وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية. وبالرغم من تحقيق الفريقين القطري والإماراتي الفوز في الجولة الخامسة، على أوزبكستان وقيرغيزستان تواليًا، يشير ترتيب المجموعة الحالي إلى وجود في الصدارة، و"الأوزبك" بالوصافة.وأشار نجم منتخب قطر، أكرم عفيف، إلى هذه النقطة؛ حين قال إن إنهاء تصفيات آسيا في اللحظة الراهنة، سيعني باختصار أن "العنابي" لن يتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.وينطبق الوضع نفسه على منتخب الإمارات، الذي سبق له المشاركة في نهائيات كأس العالم مرة واحدة، ترجع إلى نسخة 1990 بإيطاليا.*ترتيب المجموعة الأولى بعد مرور 5 جولات-منتخب إيران- 13 نقطة.-منتخب أوزبكستان- 10 نقاط.-منتخب الإمارات- 7 نقاط.-منتخب قطر- 7 نقاط.-منتخب قيرغيزستان- 3 نقاط.-منتخب كوريا الشمالية- نقطتان.*المجموعة الثانية.. السيناريو الأسوأكما أوضحنا أعلاه، يُعد تأهل منتخب واحد بصفة مباشرة من المجموعة الثانية بمثابة "النتيجة الأسوأ"، بسبب وجود 5 منتخبات عربية من أصل 6.ويشير ترتيب المجموعة الحالي إلى انفراد المنتخب "غير العربي" الوحيد (كوريا الجنوبية) بالصدارة، برصيد 13 نقطة، فيما تأتي المنتخبات الخمسة (الأردن، العراق، عمان، الكويت، فلسطين) تباعًا من المركز الثاني حتى المركز السادس.*ترتيب المجموعة الثانية بعد مرور 5 جولات-منتخب كوريا الجنوبية- 13 نقطة.-منتخب الأردن- 8 نقاط.-منتخب العراق- 8 نقاط.-منتخب عمان- 6 نقاط.-منتخب الكويت- 3 نقاط.-منتخب فلسطين- نقطتان.*المجموعة الثالثة.. مثل الأولىفي المجموعة الثالثة، يتنافس منتخبان عربيان (السعودية والبحرين)، ولكن لا يحتل كلا المنتخبين المركز أو الثاني، بعد مرور 5 جولات كاملة، أي بعد انتصاف منافسات المجموعة.وتنفرد اليابان بصدارة المجموعة، برصيد 10 نقاط، علمًا أن "أحفاد الساموراي" خاضوا مباراة أقل، فيما تأتي أستراليا ثانية بـ6 نقاط، مُتقدمةً بفارق الأهداف على السعودية الثالثة، والصين الرابعة. أما البحرين، فتأتي خامسة برصيد 5 نقاط.ترتيب المجموعة الثالثة بعد مرور 5 جولات-منتخب اليابان- 10 نقاط من 4 مباريات.-منتخب أستراليا- 6 نقاط.-منتخب السعودية- 6 نقاط.-منتخب الصين- 6 نقاط.-منتخب البحرين- 5 نقاط.-منتخب إندونيسيا- 3 نقاط من 4 مباريات.