قبل مباراته في ملعب "بالايدوس".. لامين جمال يثير قلق برشلونة

ويستعد برشلونة لاستكمال مشواره في الدوري الإسباني، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، بمواجهة مضيفه فيغو يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الـ14 من الليغا.وتعرض لامين لإصابة في الكاحل اثناء مواجهة فريق تسرفينا زفيزدا "النجم الأحمر الصربي" في دوري أبطال أوروبا يوم 6 تشرين الثاني الحالي، غاب على إثرها عن مواجهة مضيفه ريال سوسييداد (1-0) في الجولة 13 من الدوري.وقال برشلونة، في بيان رسمي يوم 11 نوفمبر الجاري، إن لامين "يعاني من إصابة من الدرجة الأولى في الكاحل الأيمن"، وإن فترة غيابه تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.وفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن لامين لا يزال يعاني من آلام في الكاحل، مما يثير الشكوك حول إمكانية اقترابه من العودة.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة سيستعيد نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمدافع الإسباني إيريك غارسيا بعد تعافيهما من الإصابة، لكن يبدو من المستبعد أن ينضم إليهما الجناح الشاب.يذكر أن "بالايدوس" معقل فيغو هو أحد الملاعب التي يعاني فيها برشلونة، مما يجعل المدرب الألماني هانز فليك بحاجة لكل الأسلحة الممكنة.يذكر أن لامين (17 عاما) شارك في 16 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 8 أخرى.