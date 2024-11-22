مواجهة نارية بين إيطاليا وألمانيا.. قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

وستقام مواجهات ربع النهائي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، من مباراتي ذهاب وإياب، في 20 و23 آذار 2025.وسيخوض منتخب إسبانيا أيضا مباراة قمة كبيرة ضد هولندا، فيما ستلعب مع كرواتيا، والدنمارك مع البرتغال.وسيتواجه المتأهلون لنصف النهائي من مباراة واحدة، بحيث تقام مباراتا هذا الدور في 4 و5 حزيران المقبل، على أن تُلعب المباراة النهائية يوم 8 من نفس الشهر.وكان المنتخب الإيطالي قد فرط في صدارة المجموعة الثانية، بعدما خسر مباراته الأخيرة على أرضه ضد فرنسا، بنتيجة (3-1)، وهو ما أدى إلى وقوعه أمام أحد الفرق المتصدرة لمجموعتها، في قرعة ربع النهائي.