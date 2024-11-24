هل سيتوقف دوري نجوم العراق قبل كأس الخليج؟

وسيلعب المنتخب العراقي
في المجموعة الثانية بكأس الخليج إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن، إذ ستبدأ البطولة
في 21 ديسمبر/ كانون الأول
المقبل وتنتهي في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2025.
كاساس يطالب بإيقاف دوري نجوم العراق قبل كأس الخليج
وتقدم خيسوس كاساس بطلب إلى الاتحاد العراقي
بإيقاف منافسات دوري نجوم العراق
قبل انطلاق بطولة
كأس الخليج كي يتسنى له استدعاء اللاعبين الذين يرغب بحضورهم في البطولة
الخليجية التي تستضيفها الكويت في الشهر المقبل.
وطلب المدرب الإسباني يعد صعباً على الاتحاد العراقي، خصوصاً مع التوقفات الكثيرة التي حدثت في دوري نجوم العراق، إذ يرغب الاتحاد في إنهاء البطولة
في وقت مبكر بهذا الموسم على عكس المواسم السابقة حين كانت البطولة
تنتهي في شهر يوليو/ تموز من كل عام، لكن في النهاية قرر الاتحاد العراقي
الموافقة على طلب كاساس، بحسب winwin.
أبلغ الاتحاد العراقي
كاساس بأنه سيوفر له كل متطلباته للمشاركة في البطولة، خصوصاً أن المنتخب العراقي
هو حامل لقب النسخة الماضية في البصرة وذلك من أجل تحقيق مشاركة إيجابية وفاعلة لأسود الرافدين، لتكون فرصة لاستدعاء لاعبين جدد أيضاً للمنافسة على اللقب بوجود عدد من الأعمدة الأساسية.
وسبق أن قرر كاساس استدعاء عدد من اللاعبين في دوري نجوم العراق، بسبب غياب المحترفين في أوروبا كون بطولة
"خليجي 26" تقام خارج أيام "فيفا داي".