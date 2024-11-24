هل سيتوقف دوري نجوم العراق قبل كأس الخليج؟

وسيلعب المنتخب في المجموعة الثانية بكأس الخليج إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن، إذ ستبدأ في 21 ديسمبر/ كانون المقبل وتنتهي في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2025.وتقدم خيسوس كاساس بطلب إلى الاتحاد بإيقاف منافسات دوري نجوم قبل انطلاق كأس الخليج كي يتسنى له استدعاء اللاعبين الذين يرغب بحضورهم في الخليجية التي تستضيفها الكويت في الشهر المقبل.وطلب المدرب الإسباني يعد صعباً على الاتحاد العراقي، خصوصاً مع التوقفات الكثيرة التي حدثت في دوري نجوم العراق، إذ يرغب الاتحاد في إنهاء في وقت مبكر بهذا الموسم على عكس المواسم السابقة حين كانت تنتهي في شهر يوليو/ تموز من كل عام، لكن في النهاية قرر الاتحاد الموافقة على طلب كاساس، بحسب winwin.أبلغ الاتحاد كاساس بأنه سيوفر له كل متطلباته للمشاركة في البطولة، خصوصاً أن المنتخب هو حامل لقب النسخة الماضية في البصرة وذلك من أجل تحقيق مشاركة إيجابية وفاعلة لأسود الرافدين، لتكون فرصة لاستدعاء لاعبين جدد أيضاً للمنافسة على اللقب بوجود عدد من الأعمدة الأساسية.وسبق أن قرر كاساس استدعاء عدد من اللاعبين في دوري نجوم العراق، بسبب غياب المحترفين في أوروبا كون "خليجي 26" تقام خارج أيام "فيفا داي".