"هذا الخيار لم يكن صائباً".. نصيحة بحرينية للمهاجم العراقي أيمن حسين

ويعد أيمن حسين (28 عاماً) من أبرز لاعبي المنتخب وقاد فريق أسود الرافدين إلى الفوز في أغلب مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات وكندا والمكسيك.وفي عام 2024، نجح أيمن حسين في تسجيل 13 هدفاً مع المنتخب حتى الآن وربما يشارك في كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت في حال حصل على موافقة فريقه الخور القطري، ليزيد هذا العدد من الأهداف.وقال حبيل "إن اللاعب أيمن حسين يعد من أهم اللاعبين في المنتخب وهو في مرحلة نضوج بالوقت الحالي ويعد قائداً في الملعب، الجميع يتحدث عنه وعن مستوياته خصوصاً الفرق المنافسة في مجموعة بالتصفيات، كونه محور لعب المنتخب ومدربه خيسوس كاساس".وبين قائلاً: "أيمن اختار اللعب لصفوف فريق الخور وأعتقد أن الخيار لم يكن صائباً وكان عليه التأني وعدم الاستعجال، يتوجب عليه اختيار النادي الجيد الذي يسهم في تطويره ومساعدته على البروز أكثر لينعكس هذا الأمر على مستواه أيضاً مع المنتخب في التصفيات".وعن وضع المنتخب في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، أوضح حبيل قائلاً: "على كاساس المشاركة في بطولة كأس الخليج 26 بنفس القائمة الموجودة حالياً في تصفيات كأس العالم 2026، ولكن في حال تعذر وجود جميع اللاعبين، سيكون كاساس مضطراً إلى ضم عدد من اللاعبين الجدد للاستفادة منهم مستقبلاً لكسب الخبرة".