"هذا الخيار لم يكن صائباً".. نصيحة بحرينية للمهاجم العراقي أيمن حسين

ويعد أيمن حسين (28 عاماً) من أبرز لاعبي المنتخب العراقي
وقاد فريق أسود الرافدين إلى الفوز في أغلب مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
وفي عام 2024، نجح أيمن حسين في تسجيل 13 هدفاً مع المنتخب العراقي
حتى الآن وربما يشارك في كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت في حال حصل على موافقة فريقه الخور القطري، ليزيد هذا العدد من الأهداف.
حبيل: أيمن حسين تسرع بالانتقال إلى الخور
وقال حبيل "إن اللاعب أيمن حسين يعد من أهم اللاعبين في المنتخب العراقي
وهو في مرحلة نضوج بالوقت الحالي ويعد قائداً في الملعب، الجميع يتحدث عنه وعن مستوياته خصوصاً الفرق المنافسة في مجموعة العراق
بالتصفيات، كونه محور لعب المنتخب العراقي
ومدربه خيسوس كاساس".
وبين قائلاً: "أيمن اختار اللعب لصفوف فريق الخور وأعتقد أن الخيار لم يكن صائباً وكان عليه التأني وعدم الاستعجال، يتوجب عليه اختيار النادي الجيد الذي يسهم في تطويره ومساعدته على البروز أكثر لينعكس هذا الأمر على مستواه أيضاً مع المنتخب العراقي
في التصفيات".
علاء حبيل يعلق على مواجهة العراق والبحرين في "خليجي 26"
وعن وضع المنتخب العراقي
في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، أوضح حبيل قائلاً: "على كاساس المشاركة في بطولة كأس الخليج 26 بنفس القائمة الموجودة حالياً في تصفيات كأس العالم 2026، ولكن في حال تعذر وجود جميع اللاعبين، سيكون كاساس مضطراً إلى ضم عدد من اللاعبين الجدد للاستفادة منهم مستقبلاً لكسب الخبرة".
وفي تعليقه على مواجهة العراق
والبحرين في كأس الخليج، أوضح حبيل قائلاً: "مواجهة قوية تنتظر المنتخبين العراقي
والبحريني في خليجي 26، ودائماً المباريات الخليجية من الصعب التكهن في نتيجتها، لذلك لا نعرف من الفريق الذي سيفوز في المباراة كونها ستتم بالندية والمنافسة حتى دقائقها الأخيرة"، بحسب winwin.
وفي كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، سيلعب المنتخب العراقي
في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن، إذ ستبدأ البطولة في 21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل وتنتهي في الثالث من يناير/كانون الثاني 2025.