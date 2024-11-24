اجتماع "مرتقب" بين كاساس والاتحاد العراقي.. هذه الملفات المطروحة

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وستقام كأس الخليج للفترة من 21 ديسمبر/ كانون المقبل وتنتهي في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2025، إذ أوقعت القرعة المنتخب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن.وسيعقد الاتحاد لكرة القدم، في وقت لاحق من اليوم اجتماعاً مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس لمناقشة استراتيجية المدرب وتحضيراته لبطولة كأس الخليج المقرر إقامتها في الكويت نهاية الشهر المقبل، إذ سيتم مناقشة كل ما يتعلق بمشاركة في وكذلك أيضاً تحديد من المشاركة وهل ستكون من أجل منح الفرصة للاعبين أم للمنافسة على اللقب.كما ان الاجتماع سيركز بشكل كبير جداً على قائمة لبطولة كأس الخليج، خصوصاً فيما يتعلق بوضع اللاعبين المحترفين في أوروبا، إذ يرغب الاتحاد استثمار توقف بطولات الدوري في السويد وهولندا من أجل استدعاء اللاعبين للبطولة وعلى رأسهم زيدان إقبال من أوتريخت وحسين علي ودانيلو السعد من هيرنيفين وفي السويد منتظر ماجد من هاماربي وأحمد ياسين ولوكاس شليمون من أوربيرو.وسيناقش الاتحاد وضع معسكر أسود الرافدين الذي سيسبق البطولة، حيث من المؤمل أن يبدأ المعسكر في الـ11 من شهر ديسمبر/ كانون المقبل ويفاضل الاتحاد بين البصرة والدوحة لإقامة المعسكر وهذا الأمر سيحسم أيضاً في الاجتماع، خصوصاً أن المدير الإداري للفريق مهدي كريم قد سافر إلى الدوحة لتهيئة الأمور اللازمة لإقامة المعسكر، بحسب