اجتماع "مرتقب" بين كاساس والاتحاد العراقي.. هذه الملفات المطروحة

وستقام بطولة
كأس الخليج للفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول
المقبل وتنتهي في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2025، إذ أوقعت القرعة المنتخب العراقي
في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن.
وسيعقد الاتحاد العراقي
لكرة القدم، في وقت لاحق من اليوم اجتماعاً مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس لمناقشة استراتيجية المدرب وتحضيراته لبطولة كأس الخليج المقرر إقامتها في الكويت نهاية الشهر المقبل، إذ سيتم مناقشة كل ما يتعلق بمشاركة الفريق العراقي
في البطولة
وكذلك أيضاً تحديد الهدف
من المشاركة وهل ستكون من أجل منح الفرصة للاعبين أم للمنافسة على اللقب.
قائمة العراق تتصدر أولويات اجتماع الاتحاد مع كاساس
كما ان الاجتماع سيركز بشكل كبير جداً على قائمة الفريق العراقي
لبطولة كأس الخليج، خصوصاً فيما يتعلق بوضع اللاعبين المحترفين في أوروبا، إذ يرغب الاتحاد العراقي
استثمار توقف بطولات الدوري في السويد وهولندا من أجل استدعاء اللاعبين للبطولة وعلى رأسهم زيدان إقبال من أوتريخت وحسين علي ودانيلو السعد من هيرنيفين وفي السويد منتظر ماجد من هاماربي وأحمد ياسين ولوكاس شليمون من أوربيرو.
وسيناقش الاتحاد العراقي
وضع معسكر أسود الرافدين الذي سيسبق البطولة، حيث من المؤمل أن يبدأ المعسكر في الـ11 من شهر ديسمبر/ كانون الأول
المقبل ويفاضل الاتحاد العراقي
بين البصرة والدوحة لإقامة المعسكر وهذا الأمر سيحسم أيضاً في الاجتماع، خصوصاً أن المدير الإداري للفريق العراقي
مهدي كريم قد سافر إلى الدوحة لتهيئة الأمور اللازمة لإقامة المعسكر، بحسب winwin.
وسيلاعب المنتخب العراقي
في بطولة
كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، نظيره اليمني في 22 ديسمبر/ كانون الأول
المقبل على أن يواجه المنتخب البحريني في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، ليختتم دور المجموعات بمواجهة السعودية في الثامن والعشرين من الشهر ذاته.
وكان المنتخب العراقي
قد توج بلقب بطولة
كأس الخليج "خليجي 25" في البصرة والتي اختتمت مطلع العام الماضي، ليحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.