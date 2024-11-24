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مورينيو يكشف حقيقة انتقال رونالدو إلى فنربخشة

رياضة

2024-11-24 | 09:50
مورينيو يكشف حقيقة انتقال رونالدو إلى فنربخشة
المصدر:
وكالات
1,381 مشاهدة

علق المدير الفني لفنربخشة، البرتغالي جوزيه مورينيو، على أنباء انتقال مواطنه كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، إلى النادي التركي.

وقال مورينيو، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على شبكة "إكس": "أخبار انتقال كريستيانو رونالدو إلى فنربخشة سخيفة".

وأضاف المدرب البرتغالي: "ربما يأتي كريستيانو إلى إسطنبول لتناول الطعام، لأنها تقع في منتصف الطريق بين السعودية والبرتغال، أو ربما سيزور صديقه القديم جوزيه، حيث يمكننا تناول الطعام في فندقي!".

يأتي ذلك بعدما ادعت صحيفة "Fotamac" التركية، أن مورينيو اتصل برونالدو، وطلب منه الانضمام إلى فنربخشة، حال أراد الرحيل عن النصر.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، قال مورينيو لرونالدو "هل أنت سعيد في النصر؟ يُشاع أنك تريد الرحيل، فإذا رحلت، هل ترغب في القدوم إلى فنربخشة؟".

وأضافت الصحيفة أن مورينيو لم يكتفِ بالحديث مع رونالدو، وإنما يحاول أيضا إقناع وكيل أعماله بفكرة انضمام الدون للدوري التركي.

وينتهي عقد رونالدو مع النصر بختام الموسم الجاري، وحتى الآن لم يحسم اللاعب البرتغالي، مستقبله مع الفريق.

وتعتقد وسائل الإعلام التركية، أنه ليس من المستبعد انضمام رونالدو إلى فنربخشة، بالنظر إلى علاقة الصداقة القوية التي تربط الدون بمورينيو، بعد أن عملا سويًا لمدة 3 أعوام في ريال مدريد.
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مورينيو

رونالدو

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