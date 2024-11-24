مورينيو يكشف حقيقة انتقال رونالدو إلى فنربخشة

وقال مورينيو، في تصريحات أبرزها لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على شبكة "إكس": "أخبار انتقال كريستيانو رونالدو إلى فنربخشة سخيفة".وأضاف المدرب البرتغالي: "ربما يأتي كريستيانو إلى إسطنبول لتناول الطعام، لأنها تقع في الطريق بين والبرتغال، أو ربما سيزور صديقه القديم جوزيه، حيث يمكننا تناول الطعام في فندقي!".يأتي ذلك بعدما ادعت صحيفة "Fotamac" التركية، أن مورينيو اتصل برونالدو، وطلب منه الانضمام إلى فنربخشة، حال أراد الرحيل عن .وبحسب ما ذكرته الصحيفة، قال مورينيو لرونالدو "هل أنت سعيد في النصر؟ يُشاع أنك تريد الرحيل، فإذا رحلت، هل ترغب في القدوم إلى فنربخشة؟".وأضافت الصحيفة أن مورينيو لم يكتفِ بالحديث مع رونالدو، وإنما يحاول أيضا إقناع أعماله بفكرة انضمام الدون للدوري التركي.وينتهي عقد رونالدو مع بختام الموسم الجاري، وحتى الآن لم يحسم اللاعب البرتغالي، مستقبله مع الفريق.وتعتقد وسائل الإعلام التركية، أنه ليس من المستبعد انضمام رونالدو إلى فنربخشة، بالنظر إلى علاقة الصداقة القوية التي تربط الدون بمورينيو، بعد أن عملا سويًا لمدة 3 أعوام في ريال مدريد.