بعد اصابته أمس.. ما هي مدة غياب فينيسيوس عن المباريات؟

وأصيب فينيسيوس خلال مشاركته في فوز فريقه على نظيره ليغانيس 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ14 من الليغا، حيث اشتكى من الإصابة عقب انتهاء اللقاء الذي أكمله حتى نهايته.وحسب ما ذكره موقع في بيانه الرسمي: ‏"بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على فينيسيوس جونيور من قبل الخدمات الطبية في مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى".ولم يكشف النادي الإسباني في بيانه الرسمي، أي تفاصيل أخرى بشأن موعد اللاعب البرازيلي للمشاركة مع الفريق، أو المدة التي سيغيب عنها عن المشاركة مع الميرنغي.وكشفت الصحفية "أرانشا رودريغيز" عن مدة غياب فينيسيوس جونيور والتي تصل لمدة 3 أسابيع عن وأن هدفه سيكون خوض مباراة نهائي كأس القارات، والتي ستقام يوم 18 كانون القادم.أما عن المباريات التي سيغيب النجم البرازيلي فهي (ليفربول، 27 تشرين الثاني، دوري أبطال أوروبا)، (خيتافي، 1 كانون الاول، الدوري الإسباني)، (أتلتيك بلباو 4 كانون الدوري الإسباني)، (جيرونا 7 كانون الدوري الإسباني)، (أتالانتا 10 كانون دوري أبطال أوروبا)، )(رايو فاييكانو 14 كانون الدوري الإسباني).