بعد اصابته أمس.. ما هي مدة غياب فينيسيوس عن المباريات؟

وأصيب فينيسيوس خلال مشاركته في فوز فريقه على نظيره ليغانيس 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ14 من الليغا، حيث اشتكى من الإصابة عقب انتهاء اللقاء الذي أكمله حتى نهايته.
وحسب ما ذكره موقع ريال مدريد
في بيانه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على فينيسيوس جونيور من قبل الخدمات الطبية في ريال
مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى".
ولم يكشف النادي الإسباني في بيانه الرسمي، أي تفاصيل أخرى بشأن موعد عودة
اللاعب البرازيلي للمشاركة مع الفريق، أو المدة التي سيغيب عنها عن المشاركة مع الميرنغي.
وكشفت الصحفية الإسبانية
"أرانشا رودريغيز" عن مدة غياب فينيسيوس جونيور والتي تصل لمدة 3 أسابيع عن ريال مدريد
وأن هدفه سيكون خوض مباراة نهائي كأس القارات، والتي ستقام يوم 18 كانون الاول
القادم.
أما عن المباريات التي سيغيب النجم البرازيلي فهي (ليفربول، 27 تشرين الثاني، دوري أبطال أوروبا)، (خيتافي، 1 كانون الاول، الدوري الإسباني)، (أتلتيك بلباو 4 كانون الاول
الدوري الإسباني)، (جيرونا 7 كانون الاول
الدوري الإسباني)، (أتالانتا 10 كانون الاول
دوري أبطال أوروبا)، )(رايو فاييكانو 14 كانون الاول
الدوري الإسباني).