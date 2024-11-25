بطريقة غريبة.. حارس مرمى يسجل هدفا في شباكه (فيديو)

سجل حارس نادي غلوسيستر سيتي، غاريد أحد أغرب الأهداف هذا الموسم عن طريق الخطأ في مرماه خلال مباراة فريقه ضد والتون وهيرشام ضمن الدوري الإنجليزي للهواة.

فبعد أربع دقائق فقط من بداية المباراة، وصلت الكرة إلى الذي حاول تمريرها إلى زميله في الجهة اليمنى، لكنه بدلا من ذلك أرسل الكرة إلى شباكه بطريقة غريبة.



وحسب صحيفة "ذا صن"، فإن الكرة ارتطمت بالقائم قبل أن تواصل طريقها إلى داخل المرمى.

It was that kind of day today… 💨 https://t.co/jYvMq3hF0g pic.twitter.com/iM6ElhZW8X — Walton & Hersham FC (@waltonhershamfc) November 23, 2024

وتفاعل المتابعون على منصات التواصل الاجتماعي مع الهدف، وانقسمت تعليقاتهم ما بين السخرية والتهكم على الحارس.



واللافت، أنه بعدما أنهى والتون وهيرشام الشوط الأول متقدما برباعية دون رد، انتفض فريق غلوسيستر وحقق "ريمونتادا" خالية، حيث سجل أربعة أهداف ليفرض التعادل على منافسه بنتيجة 4-4.



تجدر الإشارة إلى أن الحارس غاريد طومسون، تكون في أكاديمية نادي تشيلسي الشهيرة، ولعب 12 مباراة مع فريق تشيلسي تحت 18 عاما، وحافظ على نظافة شباكه في خمس مباريات وفاز مع الفريق بالدوري الإنجليزي للشباب.