أفضل 20 لاعبا في تاريخ ليفربول.. ما ترتيب صلاح بينهم؟

ولقد اسس هذا النادي العريق، الذي يتمتع بتاريخ وتقاليد غنية، إرثا جعله يرتقي ليصبح أحد أنجح الفرق في إنجلترا وأوروبا.
ويكمن جزء كبير من هذا النجاح في المواهب المذهلة التي زينت ملعب
"أنفيلد" على مدار العقود الماضية.
من "الملك" كيني دالغليش إلى ستيفن جيرارد الملهم، ومن مغامرات روبي فاولر وإيان راش التهديفية المذهلة إلى أبطال العصر الحديث
مثل محمد صلاح
وفيرجيل فان ديك.
حفر هؤلاء اللاعبون أسماءهم في فولكلور ليفربول، مما ضمن لهم مكانة ضمن أساطير النادي الذي يشتهر بلون قميصه الأحمر
.
أجرى موقع "GIVEMESPORT" تصنيفا لأفضل 20 لاعبا على الإطلاق الذين ارتدوا القميص الأحمر
الشهير.
ونظرا لصعوبة إنشاء مثل هذه القائمة، فقد تم أخذ عدة جوانب في الاعتبار عند إجراء التصنيف، بما في ذلك:
- الإحصائيات الإجمالية لكل لاعب على حدة.
- الأهداف والتمريرات الحاسمة.
- المباريات التي خاضها كل لاعب.
- الكؤوس التي فاز بها والتأثير الذي أحدثوه.
ترتيب أفضل 20 لاعبا في تاريخ ليفربول:
20- الإنجليزي مايكل أوين: لعب في ليفربول
بين 1996-2004.
19- البرازيلي روبرتو فيرمينو: لعب في ليفربول
بين 2015-2023.
18- الإنجليزي راي كينيدي: لعب في ليفربول
بين 1974-1982.
17- البرازيلي أليسون بيكر: يلعب في ليفربول
منذ 2018 حتى الآن.
16- الإنجليزي سامي لي: لعب في ليفربول
بين 1976-1986.
15- الإنجليزي روبي فاولر: لعب في ليفربول
لفترتين بين 1993-2001 و2006-2007.
14- الإنجليزي جيمي كاراغر: لعب في ليفربول
بين 1996-2003.
13- الهولندي فيرجيل فان دايك: يلعب في ليفربول
منذ 2017 حتى الآن.
12- الاسكتلندي آلان هانسن: لعب في ليفربول
بين 1977-1991.
11- الأرغوياني لويس سواريز: لعب في ليفربول
بين 2011-2014.
10- الاسكتلندي غرايم سونيس: لعب في ليفربول
بين 1978-1984.
9- الويلزي إيان راش: لعب في ليفربول
لفترتين بين 1980–1986 و1988–1996.
8- الإيرلندي روني ويلان: لعب في ليفربول
بين 1979-1994.
7- الإنجليزي روجر هانت: لعب في ليفربول
بين 1958 – 1969.
6- الإنجليزي جون بارنز: لعب في ليفربول
بين 1987–1997.
5- الإنجليزي كيفن كيغان: لعب في ليفربول
بين 1971-1979.
4- الاسكتلندي بيلي ليدل: لعب في ليفربول
بين 1983-1961.
3- المصري محمد صلاح: يلعب في ليفربول
منذ 2017 حتى الآن.
2- الإنجليزي ستيفن جيرارد: لعب في ليفربول
بين 1998-2015.
1- الاسكتلندي كيني دالغليش: لعب في ليفربول
بين 1977-1990.