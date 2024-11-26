أفضل 20 لاعبا في تاريخ ليفربول.. ما ترتيب صلاح بينهم؟

ولقد اسس هذا النادي العريق، الذي يتمتع بتاريخ وتقاليد غنية، إرثا جعله يرتقي ليصبح أحد أنجح الفرق في إنجلترا وأوروبا.ويكمن جزء كبير من هذا النجاح في المواهب المذهلة التي زينت "أنفيلد" على مدار العقود الماضية.من "الملك" كيني دالغليش إلى ستيفن جيرارد الملهم، ومن مغامرات روبي فاولر وإيان راش التهديفية المذهلة إلى أبطال العصر مثل محمد وفيرجيل فان ديك.حفر هؤلاء اللاعبون أسماءهم في فولكلور ليفربول، مما ضمن لهم مكانة ضمن أساطير النادي الذي يشتهر بلون قميصه .أجرى موقع "GIVEMESPORT" تصنيفا لأفضل 20 لاعبا على الإطلاق الذين ارتدوا القميص الشهير.ونظرا لصعوبة إنشاء مثل هذه القائمة، فقد تم أخذ عدة جوانب في الاعتبار عند إجراء التصنيف، بما في ذلك:- الإحصائيات الإجمالية لكل لاعب على حدة.- الأهداف والتمريرات الحاسمة.- المباريات التي خاضها كل لاعب.- الكؤوس التي فاز بها والتأثير الذي أحدثوه.ترتيب أفضل 20 لاعبا في تاريخ ليفربول:20- الإنجليزي مايكل أوين: لعب في بين 1996-2004.19- البرازيلي روبرتو فيرمينو: لعب في بين 2015-2023.18- الإنجليزي راي كينيدي: لعب في بين 1974-1982.17- البرازيلي أليسون بيكر: يلعب في منذ 2018 حتى الآن.16- الإنجليزي سامي لي: لعب في بين 1976-1986.15- الإنجليزي روبي فاولر: لعب في لفترتين بين 1993-2001 و2006-2007.14- الإنجليزي جيمي كاراغر: لعب في بين 1996-2003.13- الهولندي فيرجيل فان دايك: يلعب في منذ 2017 حتى الآن.12- الاسكتلندي آلان هانسن: لعب في بين 1977-1991.11- الأرغوياني لويس سواريز: لعب في بين 2011-2014.10- الاسكتلندي غرايم سونيس: لعب في بين 1978-1984.9- الويلزي إيان راش: لعب في لفترتين بين 1980–1986 و1988–1996.8- الإيرلندي روني ويلان: لعب في بين 1979-1994.7- الإنجليزي روجر هانت: لعب في بين 1958 – 1969.6- الإنجليزي جون بارنز: لعب في بين 1987–1997.5- الإنجليزي كيفن كيغان: لعب في بين 1971-1979.4- الاسكتلندي بيلي ليدل: لعب في بين 1983-1961.3- المصري محمد صلاح: يلعب في منذ 2017 حتى الآن.2- الإنجليزي ستيفن جيرارد: لعب في بين 1998-2015.1- الاسكتلندي كيني دالغليش: لعب في بين 1977-1990.