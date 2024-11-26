بعد حديث صلاح.. مدرب ليفربول يخرج عن صمته

وقال للصحفيين بعد الفوز على ساوثهامبتون مساء الأحد الماضي إن النادي لم تبدأ مفاوضات معه بعد لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قائلا "أرى نفسي خارج أكثر من الاستمرار معه".وتسبب بتصريحاته في ضجة كبيرة حول الذي يستعد لاستضافة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم مواجهة سيتي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، مما دفع جيمي كاراغر نجم النادي السابق لوصف بأنه أناني.ورد سلوت في مؤتمر صحفي، "صلاح أكثر تركيزا مما يثار حول الفريق، وسأركز فقط على ما قاله كاراغر بأن (محمد) أحد أفضل خمسة لاعبين في تاريخ ليفربول، وأتفق معه بالطبع، وهي مكانة ليست سهلة في ظل مرور عدد كبير من اللاعبين الرائعين على هذا النادي".وأضاف المدرب الهولندي في تصريحات أبرزتها الأنباء البريطانية: "لا أعتقد أن ما قيل يشتت انتباه صلاح، بل ربما يدفعه لتقديم أفضل ما لديه".وواصل سلوت: "من جانبي أركز فقط على المباراة التالية وما ينتظرنا من مواجهات مهمة، وأتحدث مع محمد وجميع اللاعبين بأنني أنتظر منهم أفضل أداء، ولا أرى نفسي مشتتا بتصريحاته، وكذلك زملائه اللاعبين".وشدد مدرب على أن "صلاح يركز بشكل كامل على مباراة مدريد، والضجة قد تكون مثارة في وسائل الإعلام أو بين أوساط الجماهير، وهي أمر طبيعي تماما، ولكن في مقر التدريبات لم يتحدث أي لاعب أو مدرب بشأن هذا الموضوع".واختتم سلوت تصريحاته: "بالطبع أتمنى أن يستمر محمد في تحقيق أرقامه، ومواصلة معدله التهديفي المميز، وهذا هو الأمر الإيجابي، لذا لا أعتقد أنه مشتت".