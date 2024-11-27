غيابات "مؤثرة" في القوة الجوية قبل مواجهة ألتين أسير التركمانستاني

وسيفتقد النادي لخدمات4 لاعبين في مباراته اليوم وهم: الحارس محمد رحيم والمدافع زيد تحسين واللاعب علي شاخوان بسبب الإصابة، بينما سيغيب المحترف آرنولد تيمانفو بسبب انضباطية من قبل الجهاز التدريبي، حيث بات المدرب رزق متعودًا على استبعاد اللاعبين الذين هبطت مستوياتهم في المباريات السابقة.ويسعى المدرب القطري لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد في تحسين العلاقة بين الجهاز الفني واللاعبين من جهة، والجماهير من جهة أخرى، التي أبدت استياءها من تراجع مستوى . خاصة وأن فريق الصقور كان يعد منافسًا قويًّا على لقب البطولة في نسختها السابقة (كأس الاتحاد الآسيوي)، وبالتالي لم تتقبل الجماهير تعثرات الأخيرة أمام الخالدية البحريني.وعانى النادي من برودة الطقس في تركمانستان مقارنة بالأجواء في بغداد، حيث تدرب هناك لمدة يومين. لكن رغم ذلك، كانت الأجواء محفزة وإيجابية، إذ يدرك الجميع أن الفوز في هذه المباراة سيعيد إلى المنافسة بشكل رسمي، خاصة أن نتيجة مباراة الخالدية والتعاون ستكون لصالح الصقور.وقدمت إدارة الدعم الكامل للمدرب رزق وأكدت ثقتها به، لكنها في ذات الوقت طالبته بسرعة معالجة وضع لامتصاص الغضب الجماهيري. ويعد النادي من أصعب الفرق التي تتعرض لضغط جماهيري، نظرًا لقاعدته الجماهيرية الكبيرة في جميع أنحاء .ويحتل فريق القوة المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا 2 برصيد 6 نقاط، متخلفًا بفارق نقطتين عن المتصدر التعاون السعودي الذي يمتلك 9 نقاط، ويتفوق بفارق الأهداف فقط عن الخالدية البحريني. ومن الممكن أن تسهم مباراة الفريقين اليوم في فك الشراكة بينهما.