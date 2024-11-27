غيابات "مؤثرة" في القوة الجوية قبل مواجهة ألتين أسير التركمانستاني

وسيفتقد النادي العراقي
لخدمات4 لاعبين في مباراته اليوم وهم: الحارس محمد رحيم والمدافع زيد تحسين واللاعب علي شاخوان بسبب الإصابة، بينما سيغيب المحترف آرنولد تيمانفو بسبب عقوبة
انضباطية من قبل الجهاز التدريبي، حيث بات المدرب وسام
رزق متعودًا على استبعاد اللاعبين الذين هبطت مستوياتهم في المباريات السابقة.
ويسعى المدرب القطري لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد في تحسين العلاقة بين الجهاز الفني واللاعبين من جهة، والجماهير من جهة أخرى، التي أبدت استياءها من تراجع مستوى الفريق
. خاصة وأن فريق الصقور كان يعد منافسًا قويًّا على لقب البطولة في نسختها السابقة (كأس الاتحاد الآسيوي)، وبالتالي لم تتقبل الجماهير تعثرات الفريق
الأخيرة أمام الخالدية البحريني.
القوة الجوية يواجه تحديات في تركمانستان
وعانى النادي من برودة الطقس في تركمانستان مقارنة بالأجواء في بغداد، حيث تدرب الفريق
هناك لمدة يومين. لكن رغم ذلك، كانت الأجواء محفزة وإيجابية، إذ يدرك الجميع أن الفوز في هذه المباراة سيعيد الفريق
إلى المنافسة بشكل رسمي، خاصة أن نتيجة مباراة الخالدية والتعاون ستكون لصالح الصقور.
وقدمت إدارة الفريق
الدعم الكامل للمدرب وسام
رزق وأكدت ثقتها به، لكنها في ذات الوقت طالبته بسرعة معالجة وضع الفريق
لامتصاص الغضب الجماهيري. ويعد النادي العراقي
من أصعب الفرق التي تتعرض لضغط جماهيري، نظرًا لقاعدته الجماهيرية الكبيرة في جميع أنحاء العراق
.
ويحتل فريق القوة الجوية
المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا 2 برصيد 6 نقاط، متخلفًا بفارق نقطتين عن المتصدر التعاون السعودي الذي يمتلك 9 نقاط، ويتفوق بفارق الأهداف فقط عن الخالدية البحريني. ومن الممكن أن تسهم مباراة الفريقين اليوم في فك الشراكة بينهما.