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تغييرات اضطرارية في تشكيلة مدريد أمام ليفربول

رياضة

2024-11-27 | 08:21
تغييرات اضطرارية في تشكيلة مدريد أمام ليفربول
2,754 مشاهدة

استقر مدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي على ملامح تشكيلة فريقه التي ستواجه ليفربول مساء اليوم الأربعاء، في قمة مباريات الجولة الخامسة في مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لموقع "90min"، فقد اضطر أنشيلوتي إلى إجراء أربعة تعديلات في تشكيلته بسبب معاناة "الميرينغي" من إصابات عدة في صفوفه، أبرزها على مستوى خط الهجوم، حيث تأكد رسيما غياب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ومواطنه رودريغو جويس عن مواجهة ليفربول.

وأوضح الموقع الفرنسي، أن غياب فينيسيوس هو ضربة كبيرة لريال مدريد ولكن معاناة الفريق الملكي تفاقمت بسبب عدم توفر مواطنه رودريغو.

وأشار الموقع إلى أن الدولي المغربي إبراهيم دياز سيلعب أساسيا في لقاء ليفربول لتعويض فينيسيوس، فيما سيحصل الإنجليزي جود بيلينغهام على دور هجومي في تشكيلة الريال لتعويض الغيابات.

وأكد "90min" أن هذه هي المرة الأولى التي ستكون فيها كل الأضواء مسلطة على النجم الفرنسي كيليان مبابي منذ انضمامه إلى ريال مدريد، وذلك في ظل غياب زميليه في خط الجوم فينيسيوس ورودريغو.

وسيتعين على مبابي تقديم أداء جيد وبذل مجهود مضاعف حتى يمنح "لوس بلانكوس" فوزا هو بأمس الحاجة إليه.

وسيغيب أيضا عن لقاء اليوم المدافع البرازيلي وإيدير ميليتاو ومن المتوقع أن يدفع أنشيلوتي بالمدافع الشاب أسينسيو بدلا منه، فيما سيضطر لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي للعب في مركز الظهير الأيمن في ظل ابتعاد داني كارفاخال عن الملاعب بسبب معاناته من إصابة في الرباط الصليبي.

وعلى مستوى خط الوسط، يتوقع أن يلعب داني سيبايوس في ظل تأكد عياب الفرنسي أوريلين تشواميني بسبب الإصابة.

وهذه تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة ليفربول وفقا لموقع "90min":

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: - ميندي - روديغر - أسينسيو - فالفيردي

الوسط: كامافينغا - سيبايوس - مودريتش

الهجوم: بيلينغهام - دياز - مبابي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، حيث سيكون أمام "الريدز" فرصة للانفراد بالصدارة وتحقيق العلامة الكاملة، حال تحقيق الفوز على ريال مدريد مساء اليوم.

في المقابل، يأتي ريال مدريد في المركز الـ21 برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في لقاءين وتلقى هزيمتين.
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