تغييرات اضطرارية في تشكيلة مدريد أمام ليفربول

ووفقا لموقع "90min"، فقد اضطر أنشيلوتي إلى إجراء أربعة تعديلات في تشكيلته بسبب معاناة "الميرينغي" من إصابات عدة في صفوفه، أبرزها على مستوى خط الهجوم، حيث تأكد رسيما غياب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ومواطنه رودريغو جويس عن مواجهة ليفربول.وأوضح الموقع الفرنسي، أن غياب فينيسيوس هو ضربة كبيرة لريال ولكن معاناة الملكي تفاقمت بسبب عدم توفر مواطنه رودريغو.وأشار الموقع إلى أن الدولي المغربي إبراهيم دياز سيلعب أساسيا في لقاء ليفربول لتعويض فينيسيوس، فيما سيحصل الإنجليزي جود بيلينغهام على دور هجومي في تشكيلة لتعويض الغيابات.وأكد "90min" أن هذه هي المرة الأولى التي ستكون فيها كل الأضواء مسلطة على النجم الفرنسي كيليان مبابي منذ انضمامه إلى مدريد، وذلك في ظل غياب زميليه في خط الجوم فينيسيوس ورودريغو.وسيتعين على مبابي تقديم أداء جيد وبذل مجهود مضاعف حتى يمنح "لوس بلانكوس" فوزا هو بأمس الحاجة إليه.وسيغيب أيضا عن لقاء اليوم المدافع البرازيلي وإيدير ميليتاو ومن المتوقع أن يدفع أنشيلوتي بالمدافع الشاب أسينسيو بدلا منه، فيما سيضطر لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي للعب في مركز الظهير الأيمن في ظل ابتعاد داني كارفاخال عن الملاعب بسبب معاناته من إصابة في الرباط الصليبي.وعلى مستوى خط الوسط، يتوقع أن يلعب داني سيبايوس في ظل تأكد عياب الفرنسي أوريلين تشواميني بسبب الإصابة.وهذه تشكيلة المتوقعة لمواجهة ليفربول وفقا لموقع "90min":حراسة المرمى: كورتواالدفاع: - ميندي - روديغر - أسينسيو - فالفيرديالوسط: كامافينغا - سيبايوس - مودريتشالهجوم: بيلينغهام - دياز - مبابي.ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، حيث سيكون أمام "الريدز" فرصة للانفراد بالصدارة وتحقيق العلامة الكاملة، حال تحقيق الفوز على مساء اليوم.في المقابل، يأتي في المركز الـ21 برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في لقاءين وتلقى هزيمتين.