مكاسب القوة الجوية من الفوز على ألتين أسير التركمانستاني

وتواجه الفريقان على استاد أشقباد في إطار مباريات الجولة الخامسة من البطولة، حيث سجل ثنائية الصقور كل من أحمد أتيوي بالخطأ في مرماه في الدقيقة
السابعة وهيران أحمد في الدقيقة
31 من عمر اللقاء.
ونجح المدرب القطري وسام
رزاق في إعادة الابتسامة إلى صفوف الفريق، إذ نجح في تحقيق 3 أمور مهمة من هذا الانتصار، نستعرضها في سياق التقرير التالي.
وسام رزق يقود القوة لإحياء آماله
الفوز الذي حققه القوة الجوية، كان مهماً في مشواره الآسيوي، إذ نجح الفريق
في إحياء آماله الآسيوية بعد الانتكاستين المتتاليتين أمام الخالدية البحريني في الجولتين السابقتين.
القوة الجوية
بفوزه على ألتين أسير وصل إلى النقطة التاسعة في المركز الثالث وسينتظر نتيجة مباراة التعاون
والخالدية، ليبدأ بوضع حساباته وخططه للمباراة المقبلة أمام التعاون، حيث سيكون مصير فريق وسام
رزق بيده وفي حال حقق الفوز سيتأهل مباشرة إلى الدور المقبل.
إعادة الثقة
منذ لقائه الأول أمام الخالدية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فقد فريق الصقور توازنه محلياً وقارياً، فالنتائج أصبحت متذبذبة، كون فريق الصقور تعادل مرتين وخسر في مباراة وفاز في مباراة واحدة فقط.
الفوز الذي تحقق أعاد الثقة إلى كتيبة المدرب وسام
رزق وسيخفف الضغط على اللاعبين بشكل كبير، خصوصاً أن الفريق
يسعى لتحسين وضعه في دوري نجوم العراق
للمنافسة على اللقب مع غريمه الشرطة.
مصالحة الجماهير
رغم تذبذب النتائج، حافظ المدرب وسام
رزق على هدوئه وحال بشكل أو بآخر الابتعاد عن الصدام المباشر مع جماهير الصقور، خصوصاً أن الأخيرة عرضت جميع المدربين السابقين إلى الضغوط ودفعتهم إلى الاستقالة مبكرًا.
رزق صالح الجماهير بهذا الفوز وهو ينتظر بفارغ الصبر قدوم الانتقالات الشتوية من أجل إعادة ترتيب الفريق
من خلال التخلي عن عدد من اللاعبين واستقطاب صفقات جديدة في عدة مراكز وعلى وجه التحديد حراسة المرمى.
ولعب فريق القوة الجوية
6 مباريات في دوري نجوم العراق
هذا الموسم، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات أخرى، إذ يحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة مؤقتًا كونه يمتلك مباراتين مؤجلتين.