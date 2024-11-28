مكاسب القوة الجوية من الفوز على ألتين أسير التركمانستاني

نيوز – رياضة



قالد المدرب رزق فريقه القوة لاستعادة توازنه في مسابقة دوري أبطال آسيا 2، بفوزه على ألتين أسير التركمانستاني بنتيجة 2-0، أمس الأربعاء.







ونجح المدرب القطري رزاق في إعادة الابتسامة إلى صفوف الفريق، إذ نجح في تحقيق 3 أمور مهمة من هذا الانتصار، نستعرضها في سياق التقرير التالي.



رزق يقود القوة لإحياء آماله

الفوز الذي حققه القوة الجوية، كان مهماً في مشواره الآسيوي، إذ نجح في إحياء آماله الآسيوية بعد الانتكاستين المتتاليتين أمام الخالدية البحريني في الجولتين السابقتين.



القوة بفوزه على ألتين أسير وصل إلى النقطة التاسعة في المركز الثالث وسينتظر نتيجة مباراة والخالدية، ليبدأ بوضع حساباته وخططه للمباراة المقبلة أمام التعاون، حيث سيكون مصير فريق رزق بيده وفي حال حقق الفوز سيتأهل مباشرة إلى الدور المقبل.



إعادة الثقة

منذ لقائه الأول أمام الخالدية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فقد فريق الصقور توازنه محلياً وقارياً، فالنتائج أصبحت متذبذبة، كون فريق الصقور تعادل مرتين وخسر في مباراة وفاز في مباراة واحدة فقط.



الفوز الذي تحقق أعاد الثقة إلى كتيبة المدرب رزق وسيخفف الضغط على اللاعبين بشكل كبير، خصوصاً أن يسعى لتحسين وضعه في دوري نجوم للمنافسة على اللقب مع غريمه الشرطة. وتواجه الفريقان على استاد أشقباد في إطار مباريات الجولة الخامسة من البطولة، حيث سجل ثنائية الصقور كل من أحمد أتيوي بالخطأ في مرماه في السابعة وهيران أحمد في 31 من عمر اللقاء.ونجح المدرب القطري رزاق في إعادة الابتسامة إلى صفوف الفريق، إذ نجح في تحقيق 3 أمور مهمة من هذا الانتصار، نستعرضها في سياق التقرير التالي.الفوز الذي حققه القوة الجوية، كان مهماً في مشواره الآسيوي، إذ نجح في إحياء آماله الآسيوية بعد الانتكاستين المتتاليتين أمام الخالدية البحريني في الجولتين السابقتين.القوة بفوزه على ألتين أسير وصل إلى النقطة التاسعة في المركز الثالث وسينتظر نتيجة مباراة والخالدية، ليبدأ بوضع حساباته وخططه للمباراة المقبلة أمام التعاون، حيث سيكون مصير فريق رزق بيده وفي حال حقق الفوز سيتأهل مباشرة إلى الدور المقبل.منذ لقائه الأول أمام الخالدية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فقد فريق الصقور توازنه محلياً وقارياً، فالنتائج أصبحت متذبذبة، كون فريق الصقور تعادل مرتين وخسر في مباراة وفاز في مباراة واحدة فقط.الفوز الذي تحقق أعاد الثقة إلى كتيبة المدرب رزق وسيخفف الضغط على اللاعبين بشكل كبير، خصوصاً أن يسعى لتحسين وضعه في دوري نجوم للمنافسة على اللقب مع غريمه الشرطة.

مصالحة الجماهير

رغم تذبذب النتائج، حافظ المدرب رزق على هدوئه وحال بشكل أو بآخر الابتعاد عن الصدام المباشر مع جماهير الصقور، خصوصاً أن الأخيرة عرضت جميع المدربين السابقين إلى الضغوط ودفعتهم إلى الاستقالة مبكرًا.



رزق صالح الجماهير بهذا الفوز وهو ينتظر بفارغ الصبر قدوم الانتقالات الشتوية من أجل إعادة ترتيب من خلال التخلي عن عدد من اللاعبين واستقطاب صفقات جديدة في عدة مراكز وعلى وجه التحديد حراسة المرمى.



ولعب فريق القوة 6 مباريات في دوري نجوم هذا الموسم، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات أخرى، إذ يحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة مؤقتًا كونه يمتلك مباراتين مؤجلتين.