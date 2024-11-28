درجال يوجه طلبًا إلى كاساس مع اقتراب منافسات كأس الخليج "خليجي 26"

وستُقام كأس الخليج "خليجي 26" في 21 ديسمبر/ كانون المقبل وتنتهي في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2025، فيما سيلعب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن.وقال درجال: "الاتحاد يواصل اجتماعاته ونقاشاته مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب خيسوس كاساس، إذ نتطلع إلى توفير كل مستلزمات نجاح سواء في كأس الخليج أو في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات وكندا والمكسيك".وأضاف: "المنتخب سيشارك في (خليجي 26) في الكويت وتم الاستقرار على إقامة معسكر تدريبي للمنتخب العراقي، يبدأ من 13 نوفمبر/ كانون المقبل وينتهي قبل انطلاق البطولة، سنرى إن كان المدرب بحاجة إلى مباراة ودية أم لا قبل انطلاق المسابقة التي سندخلها بذكريات النسخة الماضية التي شهدت تتويج باللقب".وتابع درجال: "هناك توجه لإيقاف منافسات دوري نجوم خلال فترة كأس الخليج (خليجي 26) المقبلة، لكننا سنحاول مرة أخيرة مع المدرب خيسوس كاساس، حيث طلبنا منه استدعاء لاعبين فقط من كل فريق من فرق دوري نجوم كي نضمن استمرار المسابقة خلال منافسات كأس الخليج، لكننا سننتظر القائمة النهائية للفريق ومن بعدها سنتخذ القرار المناسب".وأتم حديثه بالقول: "الاتحاد الخليجي منح الاتحاد نسبة 40‎%‎ من مقاعد الجماهير في مبارياتنا أمام منتخبات اليمن والبحرين والسعودية، باستثناء البلد المضيف (الكويت) حيث ستكون نسبة جماهيرنا 8‎%‎ في حال واجهنا الأزرق الكويتي".وتعد كأس الخليج (خليجي 26) في الكويت تحضيرية وتنشيطية مهمة لفريق أسود الرافدين قبل استئناف مباريات تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة لمونديال 2026.وسيواجه في النافذة المقبلة من التصفيات، نظيره الكويتي في 20 مارس/ آذار 2025 في ملعب البصرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة من التصفيات، ثم سيلاعب بعدها المنتخب الفلسطيني على الأرض المفترضة لمنتخب الفدائي في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.