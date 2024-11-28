مدافع ليفربول يسخر من ريال مدريد

وأسقط ليفربول ضيفه ريال مدريد بهدفين دون مقابل، في خامس جولات مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، ليواصل "الريدز" التربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.وشهد اللقاء إهدار كلا الفريقين لضربة جزاء، الأولى بواسطة الفرنسي كيليان مبابي من ريال مدريد، والثانية بتوقيع محمد لصالح ليفربول.وتسبب أندي روبيرتسون مدافع ليفربول في ركلة جزاء ريال مدريد بسبب إعاقته للوكاس فاسكيز ظهير الميرينغي في 61 من عمر المباراة.وتحدث روبيرتسون في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة عن هذا القرار بقوله: "لقد رأيت كويمين كيليهر (حارس ليفربول) يشعر بالملل، لذا فكرت لماذا لا أمنحه شيئا للقيام به؟".وألمح روبيرتسون بتصريحاته إلى الهيمنة التامة لليفربول على المباراة، وغياب "الميرينغي" التام عن تشكيل أي خطورة على كتيبة المدرب الهولندي أرن سلوت.ومن جانبه نجح كيليهر في التصدي بنجاح لركلة جزاء مبابي التي كان بإمكانها أن تعيد فريق الأخير لأجواء اللعب من جديد بتعديل النتيجة إلى 1-1 قبل أن يحسم الهولندي كودي غاكبو المواجهة نهائياً بهدف التعزيز (ق 76).وعن رأيه في صحة ركلة الجزاء تحدث الدولي الاسكتلندي بقوله: "تدخلي لم يكن قوياً، رفعت قدمي بعض الشيء عن الأرض".وأتبع: "اللقطة كانت بسيطة إلا أن الحكم كان واضحاً أنه احتسبها ولن يتراجع".وبتصديه لركلة الجزاء ضد ريال مدريدـ بات كيليهر أول حارس مرمى في تاريخ ليفربول يتصدى لركلتي جزاء في مباراتين على التوالي.وخلال فوز 3-2 على ساوثهامبتون يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، تصدى حارس "الريدز" ببراعة لركلة جزاء من آدم أرمسترونغ.الغريب أن روبيرتسون أيضاً هو من تسبب في ركلة جزاء ساوثهامبتون من خلال إعاقة تايلور ديبلنغ.مدافع ليفربول يسخر من ريال مدريدنيوز – رياضةسخر الاسكتلندي أندي روبيرتسون مدافع ليفربول الإنجليزي من ركلة الجزاء التي حصل عليها ريال مدريد الإسباني ضد فريقه الأربعاء، خلال المباراة التي جمعت بينهما في دوري أبطال أوروبا 2024-2025.