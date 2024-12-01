مدافع الزوراء ميثم جبار يكشف حقيقة تواصله مع كاساس

ويبلغ جبار من العمر (24 عاماً) وهو أحد أعمدة فريق النوارس بقيادة المدرب عصام حمد، إذ انتقل لصفوف النوارس قادماً من الغريم التقليدي القوة في صيف 2022.وقال مدافع الزوراء، "إن جل تركيزي في الوقت الحالي هو كيفية مساعدة فريق الزوراء في تحقيق أهدافه في مسابقة دوري نجوم العراق، يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين ونحن نتمنى أن نكون قلباً واحداً نلعب بكل قوة من أجل تحقيق النتائج الإيجابية رفقة كون طموحنا هو المنافسة على اللقب".وأضاف: "نحن اللاعبين نلعب من أجل شعار النوارس، الجمهور الكبير الذي يقف خلفنا هو من يحفزنا لتقديم أفضل النتائج ولم نهتم بالأمور الجانبية الأخرى المتعلقة بالإدارة وتغيرها، كون وظيفتنا هي لعب كرة القدم وتحقيق نتائج ترضي الأمة الزورائية والجميع يعلم بأن يعد أحد أهم الفرق الحاضرة في المسابقة، وتاريخه واسمه كفيلان بأن يكون النوارس رقماً صعباً في كل المباريات والبطولات".وأكمل مدافع الزوراء: "فريقنا خاض مواجهة صعبة أمام فريق الكرمة في الجولة الماضية، كنا الطرف الأفضل في المباراة وأتيحت لنا العديد من الفرص ولكن الحظ لم يحالفنا، عدنا إلى العمل مبكراً لمواجهة فريق صعب ومحترم آخر وهو فريق النجف وكل الأمور تسير بشكل إيجابي للمضي بثبات نحو صدارة دوري نجوم العراق".مدافع الزوراء ميثم جبار يكشف حقيقة تواصله مع كاساسوفيما يتعلق بمسألة استدعائه للمنتخب العراقي، أكد مدافع الزوراء ميثم جبار قائلاً: "بصراحة، لم يتواصل معي مدرب خيسوس كاساس من أجل تمثيل المنتخب في بطولة كأس الخليج (خليجي 26) في الكويت وسمعت بأنباء الاستدعاء فقط عبر وسائل الإعلام".