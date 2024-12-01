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مدافع الزوراء ميثم جبار يكشف حقيقة تواصله مع كاساس

رياضة

2024-12-01 | 03:31
مدافع الزوراء ميثم جبار يكشف حقيقة تواصله مع كاساس
792 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يواصل مدافع فريق الزوراء العراقي، ميثم جبار، جذب الأنظار بسبب المستويات الجيدة التي يقدمها رفقة فريقه في دوري نجوم العراق هذا الموسم.

ويبلغ جبار من العمر (24 عاماً) وهو أحد أعمدة فريق النوارس بقيادة المدرب عصام حمد، إذ انتقل لصفوف النوارس قادماً من الغريم التقليدي القوة الجوية في صيف 2022.

وقال مدافع الزوراء، "إن جل تركيزي في الوقت الحالي هو كيفية مساعدة فريق الزوراء في تحقيق أهدافه في مسابقة دوري نجوم العراق، الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين ونحن نتمنى أن نكون قلباً واحداً نلعب بكل قوة من أجل تحقيق النتائج الإيجابية رفقة الفريق كون طموحنا هو المنافسة على اللقب".

وأضاف: "نحن اللاعبين نلعب من أجل شعار النوارس، الجمهور الكبير الذي يقف خلفنا هو من يحفزنا لتقديم أفضل النتائج ولم نهتم بالأمور الجانبية الأخرى المتعلقة بالإدارة وتغيرها، كون وظيفتنا هي لعب كرة القدم وتحقيق نتائج ترضي الأمة الزورائية والجميع يعلم بأن الفريق يعد أحد أهم الفرق الحاضرة في المسابقة، وتاريخه واسمه كفيلان بأن يكون النوارس رقماً صعباً في كل المباريات والبطولات".

وأكمل مدافع الزوراء: "فريقنا خاض مواجهة صعبة أمام فريق الكرمة في الجولة الماضية، كنا الطرف الأفضل في المباراة وأتيحت لنا العديد من الفرص ولكن الحظ لم يحالفنا، عدنا إلى العمل مبكراً لمواجهة فريق صعب ومحترم آخر وهو فريق النجف وكل الأمور تسير بشكل إيجابي للمضي بثبات نحو صدارة دوري نجوم العراق".

مدافع الزوراء ميثم جبار يكشف حقيقة تواصله مع كاساس
وفيما يتعلق بمسألة استدعائه للمنتخب العراقي، أكد مدافع الزوراء ميثم جبار قائلاً: "بصراحة، لم يتواصل معي مدرب العراق خيسوس كاساس من أجل تمثيل المنتخب العراقي في بطولة كأس الخليج (خليجي 26) في الكويت وسمعت بأنباء الاستدعاء فقط عبر وسائل الإعلام".
 
وأوضح قائلاً: "مسألة حضوري في المنتخب العراقي تتعلق بقناعة وخيارات المدرب الإسباني وأنا جاهز في أي لحظة للدفاع عن ألوان أسود الرافدين، كون هذا الأمر مشرف لكل لاعب ولا يوجد أفضل من تمثيل منتخب بلدك في أي مناسبة سواء كانت ودية أو رسمية وحتى إن لم أحضر في قائمة العراق حينها سأكون في صفوف المشجعين الذين يساندون الأسود في كل مناسبة"، بحسب winwin.

ويمتلك اللاعب ميثم جبار 20 مباراة مع أسود الرافدين ومثل الفريق لأول مرة في 20 مارس/ آذار 2019 وكانت في مباراة ودية أمام المنتخب السوري وانتهت بفوز الأسود بنتيجة 1-0.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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مدافع الزوراء ميثم جبار

حقيقة تواصله مع كاساس

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