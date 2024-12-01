وسام رزق يعيش أياماً حاسمة في مشواره التدريبي مع القوة الجوية.. ما القصة؟

وتعاقد القوة مع رزق بعقد يمتد لمدة عام واحد قابل للتجديد، إذ وافق المدرب القطري في قبول المهمة بعد موسم صعب شهد إقالة المدرب السابق أيوب أوديشو وأيضاً إنهاء التعاقد مع كادره المساعد الذي أكمل الموسم من بعد المدرب.ويمر المدرب رزق، بفترة حرجة جداً مع القوة الجوية، خصوصاً بعد تعقد وضع في بطولة دوري أبطال آسيا 2، حيث بات مهدداً بالخروج من دور المجموعات بعد نتائجه في البطولة وتلقيه خسارتين متتاليتين أمام الخالدية البحريني في الجولتين الثالثة والرابعة.وإدارة القوة وقبل انطلاق الموسم الحالي، كانت قد حددت هدفاً رئيسياً للفريق وهو المنافسة في البطولة الآسيوية، خصوصاً أن قد توج بها ثلاث متتالية بمسماها السابق (كأس الاتحاد الآسيوي)، بالتالي فإن أي إخفاق في البطولة قد يكلف المدرب ويتم الاتفاق معه على إنهاء العقد بالتراضي.ويستعد حالياً القوة بشكل مكثف وبعيداً عن وسائل الإعلام لمواجهته الحاسمة أمام التعاون السعودي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، حيث إن القوة لن يتأهل إلى الدور المقبل في حال لم يحقق الانتصار بالمباراة كون أي نتيجة أخرى ستعني خروجه من المسابقة، إذ يحتل القوة حالياً المركز الثالث في المجموعة متخلفاً بفارق الأهداف عن الخالدية الوصيف برصيد 9 نقاط في حين يحتل التعاون الصدارة برصيد 12 نقطة".كما ان الأجواء في تدريبات القوة يسودها الحذر والترقب والجميع يريد بقاء المدرب رزق على رأس الجهاز الفني للفريق العراقي، حيث تحدث الجميع للمدرب بأنهم سيبذلون كل ما لديهم من أجل تحقيق الانتصار بأي ثمن والمدرب رزق أخبر المقربين منه بأنه في حال لم يحقق الانتصار في المباراة فإنه لن يستمر مع وسينهي عقده بالتراضي.