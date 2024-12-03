وعقد مجلس (IFAB) اجتماع أعماله السنوي في لندن، وذلك برئاسة باتريك نيلسون، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإيرلندي .وركز الاجتماع بالأساس على نظام الفيديو الداعم في كرة القدم (FVS)، باعتباره بديلا فعّالا من حيث التكلفة لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، متطرقا في الوقت ذاته إلى بقية الاختبارات الجارية، مثل تلك التي تهدف إلى الحد من إضاعة الوقت وتحسين سلوك المشاركين في اللعبة، وذلك بناء على الأفكار والمقترحات المطروحة خلال الاجتماع الأخير لكل من كرة القدم واللجنة الفنية، وهما لجنتان استشاريتان تابعتان لمجلس .وقال الحكم الإيطالي الشهير بييرلويجي كولينا، في تصريحات لشبكة "إي آس بي آن" الأمريكية إن مجلس القوانين في الدولي (IFAB) وهو الجهة المشرفة على تغيير وتطوير لعبة كرة القدم، بدأ بالفعل في أولى التجارب لإدخال تقنية جديدة تحمل اسم "إف في أس – FVS" كبديل محتمل لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) وذلك من أجل مزيد التقليص في هامش الأخطاء التحكيمية والحصول على أكثر عدل من الحكام في المباريات.ويعد نظام "FVS" بمثابة التحدي من قبل مدرب الفريق للحكم، مثلما يحصل في الكرة الطائرة من قبل المدربين، أو في لعبة التنس بالنسبة للاعبين.واستوحى الدولي (IFAB) التقنية الجديدة التي سيتم اختبارها في كأس العالم للشابات وكأس العالم للناشئات المقبلتين، من لعبة الكرة الطائرة، حيث يسمح للمدرب أن يرفع بطاقة كإشارة إلى طلب التحدي والتثبت من لقطة ما تحمل شكوكا حول صحتها.وقال كولينا: "نحن في بداية التجربة، وسيتم تحليل التجارب في بطولات كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا وتحت 17 عامًا بعناية، ولكن حتى الآن لم تتم ملاحظة أي شيء غير متوقع".ورغم إدخال تقنية الفيديو (VAR) المساعدة للحكام، منذ العام 2018، في معظم الدوريات والمسابقات الكروية في العالم إلا أن هامش الخطأ ظل مرتفعا.وفي حال البدء رسميا باعتماد نظام "FVS"، سيكون بإمكان كل مدرب أن يتحدى الحكم مرتين خلال المباراة الواحدة، وذلك في حال الشك في لقطة ما، على أن لا يتجاوز عدد الاعتراضات 4 من الفريقين في كل مباراة.وذكر بيير لويجي كولينا أن "عدة اتحادات أعضاء في الـ"فيفا" أعربت بالفعل عن اهتمامها بالمشاركة في التجربة، من المهم أن نوضح أن النظام الجديد ليس هو "VAR" من حيث ما يمكنه معالجته. بسبب العدد المحدود من الكاميرات، ولن يتمكن من إظهار كل اللقطات وخاصة في حالات التسلل".