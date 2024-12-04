كاساس يتلقى ردا بشأن إتاحة 4 لاعبين للمنتخب العراقي

نيوز – رياضة



تلقى الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب لكرة القدم، أنباءً سارة قبل البدء بتحضيراته لمباريات كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت.





وتلقى كاساس أنباءً سارة بعد عن القائمة الأولية لأسود الرافدين، والمشاركة في كأس الخليج (خليجي 26) في الكويت، حيث تم التأكيد على وجود لاعب فريق أوتريخت الهولندي زيدان إقبال في صفوف المنتخب، إذ سيوجد اللاعب رفقة التشكيلة بعد مباراة اليمن ضمن منافسات الجولة الأولى.



كاساس يتلقى ردًّا بشأن إتاحة 4 لاعبين للمنتخب

وأبدى المدرب الإسباني سعادته الكبيرة بموافقة أوتريخت على إتاحة إقبال للمشاركة، خاصة أنه يحرص على منحه المزيد من دقائق اللعب مع العراق، ليعتاد أكثر على الواجبات والمهام التي يحددها له المدرب، خصوصًا في الجوانب الدفاعية ويسعى كاساس للاستقرار على اللاعبين في مركز خط الوسط.



وإقبال لن يكون صانع الألعاب الوحيد المتاح في كأس الخليج، حيث وافق مدرب فريق النجف عبد الغني شهد على تسريح اللاعب محمد قاسم أيضًا للمدرب خيسوس كاساس حيث يرى شهد أن وجود قاسم مع المنتخب سيرفع من قيمة لاعبيه، وستكون إضافة مهمة لهما. كما وافق أيضًا على ترك المدافع علي فائز ليكون تحت تصرف كاساس.



كما تلقى كاساس أيضًا خبرين غير سعيدين، بعدما رفض نادي الرياض السعودي تسريح لاعبه إبراهيم بايش من أجل الالتحاق بزملائه في الفريق في كأس الخليج، وذات الحال ينطبق على اللاعب يوسف أمين، إذ رفض الوحدة السعودي تفريغه بسبب حاجته الماسة إليه، ليقود الفريق لتحقيق أهدافه في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي. ويشارك منتخب في كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، إذ ستنطلق في 21 ديسمبر/ كانون الحالي، وتنتهي في الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل 2025.وتلقى كاساس أنباءً سارة بعد عن القائمة الأولية لأسود الرافدين، والمشاركة في كأس الخليج (خليجي 26) في الكويت، حيث تم التأكيد على وجود لاعب فريق أوتريخت الهولندي زيدان إقبال في صفوف المنتخب، إذ سيوجد اللاعب رفقة التشكيلة بعد مباراة اليمن ضمن منافسات الجولة الأولى.وأبدى المدرب الإسباني سعادته الكبيرة بموافقة أوتريخت على إتاحة إقبال للمشاركة، خاصة أنه يحرص على منحه المزيد من دقائق اللعب مع العراق، ليعتاد أكثر على الواجبات والمهام التي يحددها له المدرب، خصوصًا في الجوانب الدفاعية ويسعى كاساس للاستقرار على اللاعبين في مركز خط الوسط.وإقبال لن يكون صانع الألعاب الوحيد المتاح في كأس الخليج، حيث وافق مدرب فريق النجف عبد الغني شهد على تسريح اللاعب محمد قاسم أيضًا للمدرب خيسوس كاساس حيث يرى شهد أن وجود قاسم مع المنتخب سيرفع من قيمة لاعبيه، وستكون إضافة مهمة لهما. كما وافق أيضًا على ترك المدافع علي فائز ليكون تحت تصرف كاساس.كما تلقى كاساس أيضًا خبرين غير سعيدين، بعدما رفض نادي الرياض السعودي تسريح لاعبه إبراهيم بايش من أجل الالتحاق بزملائه في الفريق في كأس الخليج، وذات الحال ينطبق على اللاعب يوسف أمين، إذ رفض الوحدة السعودي تفريغه بسبب حاجته الماسة إليه، ليقود الفريق لتحقيق أهدافه في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.

وتضمنت قائمة خيسوس كاساس الأولية لكأس الخليج، 35 لاعبًا هم كل من: جلال حسن، أحمد باسل، حسين حسن، محمد حسن، كميل سعد، ريبين سولاقا، مهند جعاز، علي عدنان، مناف يونس، زيد تحسين، علي فائز، مصطفى سعدون، هلو فائق، آدم طالب، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، أحمد مكنزي، لوكاس شليمون، زيدان إقبال، أمير العماري، سعد عبد الأمير، إبراهيم بايش، أمجد عطوان، كرار نبيل، علي جاسم، أحمد ياسين، حسن عبد الكريم، بيتر كوركيس، محمد قاسم، ماركو فرج، أمين الحموي، يوسف أمين، أيمن حسين، مهند علي، علي يوسف.