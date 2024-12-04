تغريم نادي الشرطة العراقي 1000 دولار.. ما السبب؟

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وخسر أمام الأهلي السعودي في الجولة الرابعة من دور المجموعات يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في ملعب الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، بنتيجة 5-1.قررت الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي، تغريم نادي بمبلغ 1000 دولار، إذ جاءت هذه الغرامة بسبب تأخر فريق عن الدخول إلى الملعب في الشوط الثاني لمدة دقيقة وثلاثين ثانية، حيث تم رصد هذه المخالفة من قبل المراقب الآسيوي ودوّنها في تقريره.والاتحاد الآسيوي أبلغ نادي بالغرامة عبر رسالة رسمية، حيث أكد المسؤولون بنادي احترامهم للقرار، وقدموا في ذات الوقت اعتذارهم للاتحاد الآسيوي، وأوضحوا أن التأخير لم يكن مقصودًا، وحدث بسبب التوجيهات التي كان يلقيها المدرب أحمد صلاح للاعبين في فترة الاستراحة بين الشوطين ولم يشعروا بالوقت، ليدخل اللاعبون بعدها بسرعة إلى الملعب.وتشعر إدارة بخيبة أمل كبيرة جدًّا، بعد خسارة الدراماتيكية يوم أمس الإثنين أمام بيرسبوليس الإيراني، حيث كان قريبًا جدًا من تحقيق انتصاره الآسيوي الأول هذا الموسم، حين منح الحكم ركلة جزاء للفريق، قبل أن يهدرها المحترف السوري محمود المواس، وتتحول إلى هجمة للفريق الإيراني الذي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل.وستجتمع إدارة نادي مع الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب أحمد صلاح، لمناقشة الإصلاحات والحلول الممكنة للفريق، لاسيما وأن يعاني من سوء طالع غريب، بغض النظر عن النتائج السلبية أمام بعض الفرق، إذ لم يتمكن من الفوز في مباراتين كانتا بالمتناول هما مباراتا باختاكور وبيرسبوليس.لكن ما زال متمسكًا بأمل التأهل والقفز في جدول الترتيب في المباريات المقبلة، لكنه في ذات الوقت يريد الوقوف على أسباب المشكلات وتراجع المستويات، وسيحاول أيضًا أن يقدم الدعم الكامل من خلال إبرام مجموعة صفقات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقد يكون أغلبهم من لاعبي دوري نجوم العراق، بحسب