تغريم نادي الشرطة العراقي 1000 دولار.. ما السبب؟

وخسر الشرطة
أمام الأهلي السعودي في الجولة الرابعة من دور المجموعات يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في ملعب مدينة
الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، بنتيجة 5-1.
تغريم الشرطة العراقي 1000 دولار
قررت لجنة
الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي، تغريم نادي الشرطة العراقي
بمبلغ 1000 دولار، إذ جاءت هذه الغرامة بسبب تأخر فريق الشرطة
عن الدخول إلى الملعب في الشوط الثاني لمدة دقيقة وثلاثين ثانية، حيث تم رصد هذه المخالفة من قبل المراقب الآسيوي ودوّنها في تقريره.
والاتحاد الآسيوي أبلغ نادي الشرطة
بالغرامة عبر رسالة رسمية، حيث أكد المسؤولون بنادي الشرطة
احترامهم للقرار، وقدموا في ذات الوقت اعتذارهم للاتحاد الآسيوي، وأوضحوا أن التأخير لم يكن مقصودًا، وحدث بسبب التوجيهات التي كان يلقيها المدرب أحمد صلاح للاعبين في فترة الاستراحة بين الشوطين ولم يشعروا بالوقت، ليدخل اللاعبون بعدها بسرعة إلى الملعب.
خيبة أمل في نادي الشرطة بعد الخسارة أمام بيرسبوليس
وتشعر إدارة الشرطة العراقي
بخيبة أمل كبيرة جدًّا، بعد خسارة الفريق
الدراماتيكية يوم أمس الإثنين أمام بيرسبوليس الإيراني، حيث كان الفريق
قريبًا جدًا من تحقيق انتصاره الآسيوي الأول هذا الموسم، حين منح الحكم ركلة جزاء للفريق، قبل أن يهدرها المحترف السوري محمود المواس، وتتحول إلى هجمة للفريق الإيراني الذي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل.
وستجتمع إدارة نادي الشرطة
مع الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب أحمد صلاح، لمناقشة الإصلاحات والحلول الممكنة للفريق، لاسيما وأن الشرطة
يعاني من سوء طالع غريب، بغض النظر عن النتائج السلبية أمام بعض الفرق، إذ لم يتمكن الفريق
من الفوز في مباراتين كانتا بالمتناول هما مباراتا باختاكور وبيرسبوليس.
لكن الشرطة
ما زال متمسكًا بأمل التأهل والقفز في جدول الترتيب في المباريات المقبلة، لكنه في ذات الوقت يريد الوقوف على أسباب المشكلات وتراجع المستويات، وسيحاول أيضًا أن يقدم الدعم الكامل من خلال إبرام مجموعة صفقات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقد يكون أغلبهم من لاعبي دوري نجوم العراق، بحسب winwin.
وبخسارته أمام بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 2-1، احتل فريق الشرطة
المركز الحادي عشر (قبل الأخير) في جدول ترتيب مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، برصيد نقطتين فقط.