ملقب بالطفل.. يونايتد يفاجئ أرسنال بلاعب جديد

ويستضيف الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، مباراة أصحاب الأرض أرسنال ضد ضيوفهم يونايتد، بالجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".وقالت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" في تقرير لها إن أموريم استدعى الناشئ الصاعد في غودويل كوكونكي، الذي يشبه أسلوب لعبه جوسكو غفارديول (في إشارة للاعب الكرواتي لمانشستر سيتي)، لمباراة أرسنال".وينوي أموريم، بحسب التقرير، الاعتماد على اللاعب الصاعد البالغ من العمر 16 عاماً، والذي يلعب في صفوف فريق تحت 18 سنة.ويلعب غودويل في مركز الظهير الأيسر، وشارك في 9 مباريات وسجل هدفاً وحيداً وصنع آخر في دوري 18 سنة الإنجليزي الممتاز.ويغيب الظهير لوك شو عن صفوف أمام أرسنال للإصابة، بينما لن يلعب الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز بداعي الإيقاف.السر في ذكرى حزينة.. لماذا فضل إلياس بن صغير المغرب على فرنسا؟ومن جانبه، أجرى أموريم في أول مباراتين له في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إبسويتش تاون وإيفرتون تغييرات في مراكز عدد من اللاعبين.وفي مركز الظهير الأيسر، اختار المدرب مواطنه ديوغو دالوت، رغم أن مركزه الأصلي هو الظهير الأيمن.يتميز كوكونكي باللعب في مركز الظهير الأيسر ومدافع القلب، وهو من أصحاب القدم اليسرى، مما يجعله أحد الخيارات المتاحة بسبب قدراته التكتيكية والبدنية التي استدعت مقارنته بغفارديول.وقد أكد أموريم في تصريحات الأسبوع الماضي على ضرورة الاستفادة من أكاديمية يونايتد، حيث قال: "أنت بحاجة إلى شباب من الأكاديمية لأنهم يشعرون بهذا النادي وقيمته التاريخية بطريقة مختلفة".وأسهب: "بالإضافة إلى ذلك هناك سبب آخر، فأنت تدرك أن هناك القواعد الخاصة باللعب المالي النظيف.. القادمون من الأكاديمية يختلفون عمن نشتريهم ثم نبيعهم، المسألة مترابطة ببعضها".واختتم: "سأحاول مساعدة جميع اللاعبين في خاصة الشباب".